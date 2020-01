Maarten van Rossum betekende ooit veel voor Zaltbommel

Het meest zichtbare overblijfsel in Zaltbommel is het stadskasteel. Van Rossum vocht jaren voor de vrijheid van het Hertogdom Gelre. Maar niet iedereen ziet dat zo, hij wordt veelal beschreven als een brute plunderaar. 'Het wordt neergezet door de vijanden. Die willen hem zwart schilderen', legt stadskasteelbeheerder Majo Slosser uit in het programma Ridders van Gelre. 'Maar eigenlijk voerde hij zijn werk uit. Ik vind hem meer een vrijheidsstrijder.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Van Rossum ging naar dorpen en steden om te plunderen. 'Maar soms was hij zo strategisch dat hij het af liet kopen.' Dan betaalde het dorp een bedrag en werden ze niet geplunderd. Soldaten gingen graag met hem op stap omdat ze daarmee goed geld konden verdienen.

In het Zaltbommelse kasteel is veel bewaard gebleven. Onder meer een schouw, waar Maarten van Rossum zeer waarschijnlijk zelf bij heeft gestaan. Ook zijn er veel tekeningen, bijvoorbeeld over de bekende plundering van Den Haag. Marjan Witteveen doet onderzoek naar Van Rossum en weet veel over zijn historie. 'In maart 1527 werd hij tot veldmaarschalk benoemd. Dat was hij nog geen week en hij bedacht al om naar Den Haag te gaan.' vertelt Witteveen.

Het doel was om niet alles te plunderen. 'Ze hebben besproken dat ze het Hertogelijk Hof met rust te laten. Dat is nu de Ridderzaal en het Binnenhof.' Uiteindelijk hebben ze vooral bezittingen geplunderd bij leden van de rechtspraak.

