Zo werd Slot Loevestein vroeger gebruikt als verdedigingswerk

Het kasteel is namelijk veel ouder en was niet meer modern genoeg. Daarom gaf Willem van Oranje de opdracht tot modernisering. 'Helemaal toegespitst op verdediging. bedenk dat we daar Gorinchem hebben, de sleutel tot Holland. We waren ons er al lang van bewust dat als je Gorinchem in handen had, je zo in het rijke westen zat', vertelt Louke Rijnsaardt in het programma Ridders van Gelre. 'De rivier was de zwakke plek in onze verdediging.'

Maar voordat het als modern verdedigingswerk gebruikt kon worden moest er nog wel het een en ander gebeuren. 'Alle middeleeuwse verdedigingswerken werden gesloopt en vervangen door aarden wallen', legt conservator Sunny Jansen uit. Daarnaast werden er huisjes gebouwd voor de soldaten.

'Het was standaard uitgerust met een bedstee, een schouw en een tafel met vier stoelen.' Daar woonden dan twee soldatengezinnen of één officiersgezin. 'Dat was wel een probleem. In de Eerste Wereldoorlog werd het echt uitgeleefd, daarna moest er flink gerestaureerd worden.' Tijdens die oorlog zaten honderden soldaten in het slot.

