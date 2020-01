Inschattingsfout zorgt voor tekort van 1,1 miljoen euro

De inzameling van afval blijft de gemoederen in de gemeente Bronckhorst bezig houden. Opnieuw komt de gemeente geld tekort. Het gaat om 1,1 miljoen euro en dit komt vooral doordat veel meer mensen hun grijze container hebben ingeleverd dan de gemeente had verwacht. Hierdoor krijgt Bronckhorst veel minder inkomsten en dus gaan inwoners straks meer betalen.

De gemeente had verwacht dat ongeveer 5000 mensen hun grijze container zouden behouden. Zeker in het buitengebied is dat gemakkelijk, dacht de gemeente. Maar nu blijken slechts 550 mensen hun grijze container te houden. Voor de grijze container betaal je een vergoeding van 110 euro. De gemeente laat onderzoeken hoe het kan dat er zo'n verkeerde inschatting is gemaakt.

Inwoners scheiden dus eigenlijk heel erg goed en leveren zo min mogelijk restafval in. De gemeente gaat kijken of er op korte termijn veranderingen in de service zullen komen. Denk daarbij aan het stoppen van de inzameling van luiers of het plaatsen van bladkorven.

In februari spreekt de gemeenteraad over het onderwerp.