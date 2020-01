Droogte blijft groot probleem in Achterhoek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Vooral rondom Eibergen en in de omgeving van Hengelo en Zelhem is het grondwaterpeil nog lang niet op niveau', zegt Peter Schrijver van Waterschap Rijn en IJssel. 'Het moet de komende maanden echt blijven regenen willen we niet met een achterstand beginnen.' Overigens is het grondwaterpeil in de lage delen, zoals in de Liemers, wel weer op niveau.

Agrariërs willen water vast houden

Hoewel we er wel iets beter voorstaan dan vorig jaar rond deze tijd, is opnieuw een droge zomer voor de agrariërs in het gebied een nachtmerrie. Als het grondwaterpeil niet stijgt, begint het groeiseizoen met een te laag peil en dus een achterstand. 'We hebben daarom contact gezocht met het waterschap om te kijken of we niet iets zouden kunnen doen om water vast te houden', zegt de Eibergse melkveehouder Dinand Krooshof. 'De afgelopen twee jaar hebben we zoveel problemen gehad door de droogte.'

Waterschap zoekt oplossingen

En daar komt Tooni Weernink in beeld. Hij is de man van het waterschap als het gaat om dit soort vraagstukken. 'Samen met een aantal collega's hebben we even gezeten, bak koffie erbij en nu ben ik aan het werk.' Terwijl hij een grote ronde cirkel uit een ijzeren plaat snijdt legt hij wat de bedoeling is. 'Kijk hierin komt dus een groot rond gat, dat komt straks voor de duiker. Naast dat gat komen u-profielen waarin houten planken geschoven worden.'

Grondwaterpeil omhoog

Die houten planken kunnen water tegen houden en dus vasthouden, of bij extreme regen kunnen de planken eruit en kan het water weer stromen.

'Dit zorgt ervoor dat we het regenwater dat in de sloot komt, langer vast kunnen houden. En als we het vast kunnen houden, bezinkt het ook in de grond.' Volgens Tooni een goedkope oplossing. 'En iedereen kan het bedienen, dus simpel, maar doeltreffend.'

Water, water en nog meer water

Nu er de afgelopen weken zoveel water is gevallen heeft het waterschap nu ook de kans water vast te houden. 'We zijn maximaal aan het inzetten om al het water dat er valt zoveel mogelijk in de grond te krijgen', zegt Peter Schrijver. 'Maar hier in dit gebied moeten we dus hopen dat we de schaatsen in het vet kunnen laten zitten deze winter. Ze hebben hier veel meer aan regen dan aan ijs.'

Boer houdt van water in de sloot

In het verleden zijn de boerensloten juist gegraven om te ontwateren. Het land mocht niet te nat worden. 'Wellicht krijg je nu hele natte jaren en hebben we weer een heel ander vraagstuk. Maar mocht het opnieuw droog worden, hebben we nu een manier op water vast te houden', aldus Krooshof.