Vitesse denkt terug aan bekertoernooi 2017 na winst op Heracles

'In 2017...ja, toen zat ik nog in de jeugd en was ik ver verwijderd van het eerste elftal. Maar toen zat ik wel in De Kuip de finale te kijken. Dus ik moet eerlijk zeggen, het begint nu wel te kriebelen', zo zegt middenvelder Patrick Vroegh na afloop.

Hij kijkt stiekem al wat verder vooruit. 'Maar ik denk ook dat dat hoort. Je speelt er toch voor, voor die finale. Het is afwachten wat de volgende ronde wordt, maar in principe zijn we twee overwinningen weg van de bekerfinale. En daarin staan is toch een droom, we hebben hem met Vitesse pas één keer gewonnen. Dat voelde fantastisch toen en dat proberen we nu weer.'



'Vergelijken zou mooi zijn'

In 2017 kwam Vitesse in de kwartfinale uit tegen Feyenoord, destijds de koploper van de eredivisie. Nu zal dat waarschijnlijk Ajax zijn, wederom de koploper. 'Haha, hopelijk kunnen we dat toernooi vergelijken met nu. Dan zouden we namelijk ver komen', stelt trainer Edward Sturing die zag dat zijn ploeg weinig in de problemen kwam woensdagavond.

'Ik ben met vlagen tevreden over ons spel, met vlagen ook minder. Het was niet aanvallend nee, maar we kozen ervoor om compacter te spelen en verder in te zakken. Je moet namelijk ook kijken hoe ver je ploeg is en daarop inspelen, we waren in de omschakeling dodelijk vandaag.'

Is Ajax te verslaan?

Als Ajax woensdagavond weet te winnen van Spakenburg dan treft Vitesse de Amsterdamse ploeg in GelreDome. Een sterke ploeg, is die wel te verslaan?

'In het bekervoetbal weet je het maar nooit', stelt middenvelder Vroegh. Een thuiswedstrijd tegen Ajax, daar droom je wel van.'



Sturing denkt dat er niks onmogelijk is. 'Iedere ploeg in de wereld is te verslaan. Dat is het leuke aan voetbal, niemand wint gegarandeerd. Je speelt wel tegen de beste ploeg van Nederland, maar als je er niet van kan winnen, dan moet je er ook niet aan beginnen.'