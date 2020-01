Lingewaard houdt voet bij stuk: geen caravanstalling in kassen

Het college van Lingewaard is niet van plan om de dwangsommen tegen een aantal eigenaren van kassen in te trekken en de stalling van caravans in die kassen te gedogen. Dat zegt het college tegen de eigenaren van glastuinbouwkassen aan de Rietkamp in Huissen.

De eigenaren van de kassen stallen daar caravans om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar dat is het college een door in het oog omdat burgemeester en wethouders hopen dat in het nu zieltogende glastuinbouwgebied nieuw leven geblazen kan worden.

Stikstofcrisis

Eerder legde het college van Lingewaard al dwangsommen op waartegen de eigenaren van de kassen bezwaar maakten. Die bezwaren zijn ongegrond verklaard en tegen die beslissingen lopen beroepsprocedures bij de rechtbank.

Afgelopen december heeft de advocaat van de drie ondernemers gevraagd om die dwangsommen in te trekken en het stallen van caravans daar te gedogen. Want vanwege de stikstofcrisis is het volgens hem op dit moment onmogelijk om nieuwbouwplannen te realiseren die nodig zijn om weer mee te kunnen draaien als glastuinbouwers. Hij wil dat het college de caravanstalling nog twee jaar toestaat.

Gedogen ondergraaft geloofwaardigheid

Maar het college is dat dus niet van plan. De Raad van State oordeelde eerder al dat het stallen van caravans in dat gebied in strijd is met het gemeentelijk en provinciaal beleid. Dat de ondernemers van de stalling afhankelijk zijn voor hun inkomsten, maakt daarbij volgens de hoogste bestuursrechter niets uit.

Bovendien heeft handhaving tegen de caravanstallingen bij de gemeente Lingewaard prioriteit gekregen. 'Wanneer de handhaving nu wordt stopgezet handelt het college in strijd met haar eigen handhavingsbeleid', zo zegt wethouder Theo Janssen.

Nu gedogen zou bovendien niet erg geloofwaardig overkomen, zo stelt de wethouder. 'Afzien van handhavend optreden schept precedent en ondergraaft de geloofwaardigheid van het college.'