Martin Mos: 'Als De Graafschap financieel stabiel is, vertrek ik'

Martin Mos staat bekend om zijn nuchtere no-nonsense aanpak. Maar tegelijkertijd is de voorzitter van De Graafschap flamboyant en kleurrijk. In deel 2 van een openhartig gesprek vertelt Mos over financiën, ambities en eigen toekomst.

door Richard van der Made

We spraken elkaar eind december. Inmiddels zijn we drie weken verder. Is het sportieve verval verleden tijd?

'Dat er in de media werd geschreven over een crisis was natuurlijk grote kul. We stonden ook na die serie gelijke spelen en de nederlaag bij Jong AZ op een promotieplek. We laten ons ook niet in een crisis plaatsen. Ik hou er ook niet van om zo te spreken. Hoe vaak stonden we tijdens de winterstop zo hoog? En nu staan we er al weer helemaal bij.'

Na een goede start kwam er wel even flink de klad in natuurlijk. Het voetbal werd ook minder.

'We hebben inderdaad een uitstekende start gehad, verdedigend stond het goed en Hidde was geweldig. Die tien gelijke spelen irriteerden ons ook allemaal. Als je kijkt hoe we het een aantal keren hebben weggegeven, zoals bij Den Bosch en NEC. Dat was absurd. Ik zag mega grote fouten. Maar vrijdag tegen Almere speelden we met verzorgd voetbal een superwedstrijd. Misschien wel de beste van het seizoen. We blijven mooi rustig. En aan het eind van dit seizoen hopen we met promotie weer een goed feestje te kunnen vieren.'

Mike Snoei is in die periode ook nooit onderwerp van gesprek geweest binnen de RvC?

'Ben je gek! Mike wordt uitermate gewaardeerd door ons. Hij is een enorme voetbalfan en loopt geen mooi weer te verkondigen. Ze zeggen vaak dat hij een grote mond heeft, maar hij spreekt uit wat hij vindt en dat is toch prima?'

Jullie hebben vorige week ook weer het contract met technisch manager Peter Hofstede verlengd. Kun je dat toelichten?

'Peter heeft goed werk geleverd vinden wij. Ook de ontwikkelingen en vooruitgang rond de jeugdacademie die hij heeft ingezet zijn positief. Maar het belangrijkste is dat onze klankbordgroep, die we twee jaar geleden in het leven hebben geroepen, positief heeft geadviseerd aan de RvC. Dat was unaniem en is ook één van de taken die ze hebben. Het zou dan ook raar zijn dat advies naast je neer te leggen. '

Iets anders. De financiële positie van De Graafschap wordt steeds iets sterker. Is de club inmiddels gezond?

'We zijn hard op weg. We geven niet meer zo veel uit als in het verleden. De Graafschap had voor mijn komst een negatief eigen vermogen van ruim vier miljoen euro. Maar van die lege portemonnee hebben we veel geleerd. Ik ben een voorzitter die ervoor past om geld uit te geven wat er niet is. We hebben ons aandelenplan gerealiseerd en draaien nu een positieve exploitatie. Aan het eind van dit seizoen staat ons eigen vermogen waarschijnlijk op nul en schrijven we zwarte cijfers. Dan zijn we echt gezond. Dat hebben we dan toch maar mooi geregeld.

Voor het eerst in jaren lonkt een stabiele basis

'De Graafschap is er gewoon rijp voor om langer in de eredivisie te spelen. Voor het eerst is die basis er nu en werken we serieus toe naar financiële stabiliteit. Dan pas kun je sportief ook stabieler worden, maar het eerste is nodig om een aantal jaren achter elkaar in de eredivisie te kunnen voetballen. Want van dat heen- en weer gedoe word ik zo langzamerhand wel een beetje moe.

Je hoort bij de club ook regelmatig dat de eerste divisie 'ook mooi' is en het achterland niet groot genoeg is om structureel op het hoogste niveau te spelen met De Graafschap.

'Grote onzin! Wij moeten eredivisie spelen en daar is ook alles op gericht. De eerste divisie brengt te weinig en zoals jij het schetst moeten we ons niet neerzetten. In alle geledingen van de club is er de ambitie om een eredivisieclub te zijn. Bij de RvC, het bestuur en ook op kantoor. Ja, bij de supporters hoor je misschien wel eens dat het 'ook gezellig' is op de vrijdagavond, maar we willen op zondagmiddag spelen. Op het hoogste niveau. Al heb ik een broertje dood aan verliezen.'

De relatie met de supporters is de afgelopen jaren verbeterd

'Ze zijn ook een serieus aandachtsgebied in het maken van het beleid. De verstandhouding was voor enkele jaren geleden slecht, maar mede dankzij Sjoerd Weikamp (RvC lid en voormalig fanatiek Spinnenkop supporter) is die nu enorm verbeterd. Dat geldt ook voor de sfeer in het stadion. Je ziet het op alle tribunes. Het doet mij goed om af en toe achter de tribunes te kijken naar het plezier dat mensen hebben. Dat mensen uit allerlei geledingen in de maatschappij een mooie avond hebben bij de club.'

Hoe lang gaat Martin Mos nog door?

'Als ze me zat zijn, ga ik weg. Ik zit er voor de club. Om iets te terug te doen voor de Achterhoek en absoluut niet voor mezelf. In juni ben ik vijf jaar voorzitter en zit ik zeven jaar in de RvC. Ik merkte bij het lezen van het prachtige boek over ons 65-jarig bestaan dat ik één van de langs zittende voorzitters ben. Dat had ik niet verwacht en stond ik ook nooit bij stil. Van termijnen ben ik niet. Wel heb ik mezelf de taak opgelegd om met De Graafschap gezond en stabiel te worden. En minimaal twee jaar achter elkaar in de eredivisie te blijven. Dan vind ik het tijd om te gaan en stap ik op. Maar tot die tijd ga ik nog graag door.'