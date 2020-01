Raad Beuningen kreeg rapporten Groene Heuvels niet te zien

EWIJK -

In Beuningen is onrust ontstaan nu gebleken is dat raadsleden geen inzage kregen in twee rapporten over vakantiepark De Groene Heuvels. In de rapporten staat dat huisvesting van arbeidsmigranten op het park de 'minste van alle kwaden' is en bovendien geld oplevert voor de noodzakelijke opknapbeurt van het park. Woensdagavond vergadert de gemeenteraad van Beuningen over het dossier De Groene Heuvels.