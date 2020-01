Scouting Gendringen verhuist naar IJsselweide

De groei van de scouting Gendringen wordt momenteel belemmerd door het huidige clubgebouw. De scouting is daarom op zoek naar een nieuwe locatie en het oog van de organisatie is gevallen op een plek op Sportcomplex IJsselweide.

'Hier is de groei niet meer mogelijk en zitten we op dit moment met een ledenstop', stelt secretaris André Evers van de scouting. 'Het huidige gebouw is ook eigenlijk gedateerd.'

Daarnaast zou een groter gebouw op de Tulpstraat, waar de scouting nu nog gevestigd is, ook niet wenselijk zijn voor de omgeving. 'We zitten midden in een woonwijk, dus als we meer zouden doorgroeien krijg je ook overlast voor de buurt', gaat Evers verder.

'Plek naast ijsbaan ideale locatie'

De club wil graag verhuizen naar het sportpark en ziet een lege plek naast de ijsbaan als dé ideale locatie. De gemeente loopt echter niet meteen warm voor nieuwbouw op IJsselweide.

'Het wordt onderzocht of er nieuwe locatie mogelijk is', zegt wethouder Ria Ankersmit, die eerst wil bekijken of een leeg bestaand pand ook afdoende is. 'Is dat niet het geval, dan is er misschien sprake van nieuwbouw.'

Desalniettemin ziet de gemeente de verhuizing ook zitten en stelt dat andere activiteiten niet in het gedrang komen. 'Het terrein is voldoende groot om de KiVaDa daar te laten plaatsvinden', aldus Ankersmit. 'Ook de omwonenden kunnen daar nog steeds hun ommetje maken. Het is alleen meer dat het nu geclusterd wordt.'

Het oude pand is van de scouting zelf en kan worden verkocht. Evers heeft al duidelijke ideeën waar het nieuwe pand aan moet voldoen. 'In ieder geval een ruimte waar groepen opgedeeld kunnen worden', stelt de secretaris. 'Een groep van veertig kinderen is te onoverzichtelijk, dus het worden hopelijk groepen van twintig kinderen verdeeld over twee ruimtes. Dan kun je meer kinderen kwijt.'



Foto: REGIO8