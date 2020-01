Afpersingszaak Hedel en Kerkdriel: vijf verdachten naar rechter

'Als je ons naait, zet je het leven van je dochter in' en 'Als er niet betaald wordt, zullen wij op korte termijn een willekeurige medewerker liquideren'. Met die sms-berichten probeerden de criminelen afgelopen zomer het fruittransportbedrijf ruim een miljoen euro of anderhalf miljoen bitcoins buit te maken.

'Schadevergoeding'

Het geld zou een 'schadevergoeding' zijn omdat het bedrijf een drugsvondst tussen Zuid-Amerikaans fruit bij de politie meldde. 'Na elke aanslag verhogen we de boete met 150.000 euro', schreven de afpersers. 'Indien we merken dat je de politie inlicht, zullen we dat met extreem geweld beantwoorden. We hebben een lange adem en de politie zal je niet eeuwig bewaken.'

De man uit Pijnacker die vandaag voor de rechter moest verschijnen regelde voor een 34-jarige hoofdverdachte uit Bussum een bitcoinrekening, stelt het (OM). De hoofdverdachte wilde bitcoins op die rekening ontvangen en stuurde daarom de heftige afpersberichten.

Hotel in Zaltbommel

Naast de twee mannen uit Pijnacker en Bussen, zijn er nog drie andere verdachten in de afpersingszaak. Het gaat om een man van 32 jaar zonder bekende woonplaats die naar een hotel in Zaltbommel reed om cash geld van slachtoffers in ontvangst te nemen. Een vierde verdachte, gaf het bitcoinadres, maar is na twee weken vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Over de rol van een vijfde verdachte zegt het OM nog niks.

De 30-jarige man uit Pijnacker had 104 dagen vastgezeten, maar mag het vervolg van de strafzaak nu thuis afwachten, besloot de rechtbank. De rechtbank wil alle zaken voor de zomer afhandelen.

Handgranaat

En dan was er ook nog die handgranaat die vorige week bij een appartementencomplex in Kerdriel gevonden werd. Die was volgens de familie van de fruittransporteurs bedoeld voor de zoon van een van de eigenaren. De burgemeester van Maassdriel woont ook in het complex. Het blijft onduidelijk voor wie het explosief bedoeld was. Het Openbaar Ministerie repte er tijdens de zitting in Arnhem niet over.

