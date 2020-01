'Ook wat onder de grond zit is bijzonder', Neder-Germaanse Limes moet werelderfgoed worden

De Rijn vormde bijna tweeduizend jaar geleden voor een deel de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Op verscheidene plekken langs de rivier in Nederland en Duitsland bouwden de Romeinen forten en legerkampen om de grens te beschermen.

Daar zijn nu nog restanten van te zien, zoals bijvoorbeeld de fundering van een Romeinse tempel in Elst en de resten van een oud fort in Herwen in de gemeente Zevenaar.

Vindplaatsen verbinden

Het dossier ligt de komende tijd nog ter beoordeling bij Unesco, maar de gemeente Zevenaar is al wel plannen aan het maken voor de toekomst. 'Ja we hebben hier heel veel bijzondere vondsten gedaan, in Herwen en bij de Bijland bijvoorbeeld', vertelt wethouder Carla Koers.

'En dat moeten we laten zien. Samen met andere gemeenten waar de Limes loopt - van Katwijk tot en met Kleef - wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van die Romeinse grens.

'We zijn van plan om bijvoorbeeld fietspaden aan te leggen die verschillende archeologische vindplaatsen met elkaar verbinden.'

Ondergronds

In andere Europese landen zijn delen van de Limes al werelderfgoed. 'Zoals de Muur van Hadrianus in Engeland', vertelt archeoloog Joris Habraken. 'In Nederland liggen heel veel van die resten diep onder de grond en zijn pas later ontdekt, maar dat maakt het niet minder bijzonder', zegt Habraken enthousiast.

Vermoedelijk wordt pas in juli 2021 duidelijk of de Neder-Germaanse Limes daadwerkelijk op de Werelderfgoedlijst komt.

