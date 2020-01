Marion is herder: 'De lammetjes komen eraan!'

Alles in de kooi is klaar voor de lammerperiode. Herder Marion Derks verwacht de eerste lammetjes al over een dag of zes. Een drukke tijd breekt aan voor de schaapskooi in Ermelo. 'Maar wel heel gezellig.'

Marion groeide op op de boerderij en daar werkte ze al met schapen. Na een stage in Zeist kreeg ze in 2003 de kans van haar leven: er ging een nieuwe schaapskooi open in Ermelo. Ze solliciteerde en werd aangenomen als herder. De kudde was toen nog maar 40 schapen groot.

Er zijn dit jaar 163 schapen drachtig. 'Dus we verwachten zo'n 200 lammetjes. Straks zijn we druk, lange nachten, veel bezoek en natuurlijk alle bevallingen. Fijn zijn vooral de mensen die een lammetje komen adopteren. Dat helpt ons aan genoeg inkomsten om de kudde te laten voorbestaan.'

Toen Marion begon in Ermelo wist ze al dat het romantische beeld van schaapsherder niet helemaal klopt. 'Het is best hard werken hoor. Wat ik vooral leuk vind, is de wisselwerking tussen de hond, de schapen en mijzelf. Als dat goed gaat, is mijn dag helemaal goed.'

'Mooiste tijd van het jaar breekt aan'

Ze vertelt: 'Onderweg op de hei alleen met de schapen denk ik eigenlijk niet zoveel na. Ik geniet vooral van de omgeving, de vogels, de planten en het weer. Dat is iedere keer weer anders. Schaapsherder is een prachtig vak, al komt er wel steeds meer administratie bij.'

Toch kijkt Marion vol tevredenheid naar de dikke buiken van haar schapen. 'De mooiste tijd van het jaar breekt aan.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.