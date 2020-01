Nijmeegse muzikanten kussen oude Doornroosje wakker

In het oude pand van Doornroosje stonden legendarische, maar vooral ook obscure bands op het podium. Maar nu wordt het een plek waar muzikaal talent kan repeteren en groeien.

Bassist Joost Klapmuts van Waltzburg speelt binnen een riedeltje op de piano. 'Heel vet. Dit is een supermooie plek. Je kunt opnemen, repeteren, koffiedrinken en overleggen', somt hij op.

'Bands kunnen hier ook overnachten'

Er worden nog gloednieuwe muziekstudio's ingebouwd. En dat niet alleen: 'Er komt een questhouse. Dus bands die op willen nemen, kunnen hier ook overnachten', vertelt kwartiermaker van De Basis Angela Verkuijlen.

Hier en daar is nog wel een opknapbeurtje nodig. 'Nu komen de bomen binnen gegroeid. Dat is natuurlijk niet oke.' Onder meer door particuliere crowdfunding is het benodigde geld bijeen gebracht. 'De totale investering is 2 miljoen euro', vertelt bestuursvoorzitter Cok Buijs van De Basis. 'Het grootste deel daarvan is voor de verbouwing en het moet ook worden onderhouden en ingericht.'

De top behalen

Binnen anderhalf jaar is De Basis helemaal up-to-date voor Nijmeegs poptalent. 'We hebben een creatieve humuslaag nodig om met onze stad en muzikanten de top te behalen', zegt Angela Verkuijlen, 'En daarin is talentontwikkeling en kruisbestuiving superbelangrijk.' Joost Klapmuts vult aan: 'Uiteindelijk willen we wereldberoemd worden.'