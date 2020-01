Buurt wil dat overlast Prison Escape Doetinchem wordt beperkt

Twaalf buurtbewoners van de Kruisberg in Doetinchem hebben bezwaar aangetekend tegen de activiteiten van Prison Escape in de voormalige gevangenis. Ze deelden dinsdag hun zorgen over geluids- en verkeersoverlast bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente.

De onafhankelijke commissie, die niet in dienst is van de gemeente, beoordeeld de bezwaren van de buurtbewoners en brengt een advies uit aan het college. Volgens buurtbewoners zorgt Prison Escape, een real life game dat gespeeld wordt in de voormalige gevangenis, voor overlast. Het evenement vindt een aantal weekenden per jaar plaats, waarvan nu twee edities hebben plaatsgevonden.

Bussen gaan over een bospad

Een bus brengt bezoekers vanaf het centrum van Doetinchem naar de Kruisberg en rijdt daarbij door het bos naar de achterkant van het H-gebouw waar het cellencomplex zit. 'Het is raar dat grote bussen over een bospad moeten rijden. Die zijn daar niet voor gemaakt en het is bovendien erg onoverzichtelijk', aldus een buurtbewoner.

Buurtbewoners zien graag dat de bussen een andere route nemen naar het terrein. Volgens initiatiefnemer Rik Stapelbroek is dat vanwege de tijd niet mogelijk en de gemeente Doetinchem vindt dat de route via het bos prima voldoet. 'Het is een openbare weg en we hebben gekeken of deze toereikend is', aldus een woordvoerder van de gemeente.

'Het is een echoput aan geluid'

Ook klagen buurtbewoners over het geluid van bezoekers die deelnemen aan Prison Escape. 'Het is net een echoput aan geluid als bezoekers buiten over de luchtplaats lopen', aldus een buurtbewoner. 'Je hoort geschreeuw, gevloek en veel herrie.' Volgens Stapelbroek vindt zeventig procent van het spel binnen in de gevangenis plaats en maar dertig procent buiten.



In de vergunning voor het evenement is tevens opgenomen dat er geen versterkt geluid mag zijn. De gemeente Doetinchem ziet op dit moment geen reden om het geluid te meten, maar geeft aan dat het bewoners vrij staat om een klacht in te dienen als zij geluidsoverlast ervaren.



De bezwarencommissie brengt over zes weken een advies uit aan het college. Het gemeentebestuur neemt daarna een nieuwe beslissing op de bezwaarschriften.

Zie ook: