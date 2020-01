Zware blessure brengt Spelen in gevaar voor BMX'er Van Gendt

De olympische missie van fietscrosser Twan van Gendt is in gevaar gekomen door een zware handblessure. De regerend wereldkampioen BMX is zeker 8 tot 12 weken uitgeschakeld en mist sowieso de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Australië in februari, waar belangrijke punten voor de olympische ranking zijn te verdienen.

Van Gendt ving een gewicht van 150 kilo niet goed op, waardoor een botje in zijn rechterhand uit de kom schoot en veel schade aan de banden veroorzaakte. Hij is inmiddels geopereerd.



De 27-jarige BMX'er uit Velddriel was er bij op de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio (2016) en wil in Tokio voor olympisch goud gaan. 'Een enorme tegenslag', laat hij weten vanuit Australië. 'Ik ben momenteel in bloedvorm, was klaar voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Dat dit dan tijdens de laatste krachttraining in de voorbereiding gebeurt, is waardeloos.'

