Weer website online met mogelijk miljarden gelekte wachtwoorden

Op Twitter noemt het account zich 'De officiële spiegel van WeLeakInfo.com'. De politie kan nog niet bevestigen of het daadwerkelijk om miljarden gegevens gaat en of het om dezelfde verdachten gaat van de inmiddels geblokkeerde zoekmachine voor gelekte wachtwoorden.

Op de website kan een emailadres ingevuld worden om te kijken of deze op een website staat die ooit gehackt is geweest. Vervolgens laat We Leak Info een groot deel van het wachtwoord zien.

Om door alle informatie te bladeren, moet er betaald worden. Hier zijn ook weer verschillende abonnementen voor, net als bij de vorige website. Er kan betaald worden in verschillende valuta.

Op de site is er keuze uit verschillende abonnementen (screenshot weleakinfo.to)

De gegevens op de nieuwe website weleakinfo.to kunnen van iedereen zijn, ook Nederlanders. Er staan zelfs een paar wachtwoorden van cybercrime-deskundige Brenno de Winter tussen, bevestigt hij. Dit was ook het geval bij de eerdere site. Toen die offline gehaald werd, zei De Winter al dat we ervan uit konden gaan dat 'onze gegevens' daarbij zitten.

'Onderzoek in volle gang'

Cees van Tent, teamleider cybercrimeteam politie Oost-Nederland, laat weten dat het onderzoek in volle gang is. 'Dat zal moeten uitwijzen of deze websites aan elkaar gelinkt kunnen worden. Daarna zullen we met het Openbaar Ministerie moeten bespreken of de site uit de lucht gehaald kan worden.'

De oude website is offline gehaald (screenshot weleakinfo.com)

Dat er veel van dit soort websites zijn of dat er mensen zijn die willen profiteren van de aandacht voor We Leak Info is bij de politie bekend, volgens Van Tent. Ook is het Twitter-account nog steeds openbaar. 'Als het aan ons ligt, gaat dat meteen offline, maar daar hebben wij de bevoegdheid niet voor. Dat is iets wat we internationaal moeten oplossen', aldus de teamleider van het cybercrimeteam.

'Sommige mensen zijn gewoon dom'

Op de vorige website van We Leak Info werden tot vorige week woensdag nog 12 miljard inloggegevens aangeboden. Het is niet duidelijk of de nieuwe website ook door de 22-jarige, inmiddels vrijgelaten, Arnhemmer online is gezet. De website is wederom op het openbare web te bezoeken, nu dus onder de naam weleakinfo.to.

Volgens Brenno de Winter hoeft het ook niet per se om dezelfde personen te gaan, hoewel hij het niet uitsluit. 'Sommige mensen zijn gewoon dom.' Het kan volgens hem ook iemand zijn die probeert mee te liften op het succes van weleakinfo.com. Uit de hoeveelheid gegevens - ruim 7 miljard - denkt hij te kunnen concluderen dat deze site serieus kan zijn.

De inmiddels vrijgelaten Arnhemmer beschikte over professionele apparatuur die het mogelijk maakte om een dergelijke hoeveelheid gegevens online aan te bieden. Gebruikers konden de inlognamen en wachtwoorden tegen betaling downloaden.

Zelf checken

Om te zien of uw gegevens ook op straat liggen, kunt u deze website van de politie bezoeken.

