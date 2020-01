Bryan Linssen: 'In de beker is een hoofdprijs wel mogelijk'

Vitesse gaat ook dit seizoen weer vol voor de KNVB-beker. 'Kampioen zullen we niet worden, in de beker is wel alles mogelijk', zegt aanvoerder Bryan Linssen.

Vanavond jaagt de Arnhemse club op een plek in de kwartfinales. Dan moet in Almelo (18.30 uur aanvang) eerst worden afgerekend met Heracles Almelo, één van de voormalige werkgevers van Linssen. 'Het geeft mij altijd een kick in dat stadion te spelen. Ik weet wat voor fijne club het is.'

Eerder dit seizoen werd het in de competitie 1-1 in Almelo. 'Ik vond ons niet zo goed spelen toen. We kwamen goed weg. Kwalitatief vind ik ons wel beter dan Heracles, maar uitwedstrijden daar zijn altijd lastig. Wij zijn ook niet gewend aan het kunstgras.'

Dodelijk

Linssen ziet Vitesse weer met meer aanvallende intenties spelen, ook al is het spel nog zeker niet vast en goed genoeg. 'Na die vijf nederlagen op rij, hebben we niets meer verloren. We hanteren weer de Nederlandse voetbalschool en willen zelf het spel maken. Maar we zijn ook dodelijk als we de bal veroveren. Tegen Fortuna waren we in drie passes aan de overkant en scoren we. Dat is een andere filosofie en die kwaliteiten hebben wij. Dus moet je afwisselen.'

Trainerswissel

Nu Vitesse de wind weer in de zeilen heeft, lijkt de trainerswissel Vitesse dus goed geweest. 'Ik wil niet iemand een schop nagegeven', beschermt Linssen Leonid Slutskiy. 'Dat doe ik niet graag. Na tien wedstrijden stonden we volgens mij tweede, maar je verliest vijf keer en gooit daarin alles weg. Er is nu plezier en beleving, maar ik vind dat die nooit is weggeweest. Het is wel zo dat resultaten plezier geven', aldus Linssen.

Competitie

Doel van Vitesse is Europees voetbal. Het liefst met het winnen van de beker, al blijft de competitie prioriteit zegt Linssen. 'Kijk, kampioen wordt je niet met Vitesse, maar in het bekertoernooi is wel alles mogelijk. Voor deze club is dat een hoofdprijs. Maar de competitie is prioriteit en daar willen we Europees voetbal halen, het liefst zonder play-offs. Daarnaast is een doel om de finale van de beker te halen en die te winnen.'