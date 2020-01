Tekinerdogan verlaat CDA Oude IJsselstreek

'Dit besluit heb ik moeten nemen vanwege het feit dat er teveel verschil in inzicht is ontstaan tussen de fractie/bestuur en mij', zo laat raadslid Tekinerdogan weten in een brief gericht aan burgemeester Otwin van Dijk. 'De basis om te komen tot een werkbare en vruchtbare samenwerking als fractie is naar mijn mening niet meer aanwezig, geforceerd samenwerken is dan ook niet de werkwijze die ik wil.' Tekinerdogan stemde in december als enig CDA-raadslid tegen de stap van Oude IJsselstreek uit sociale dienst Laborijn. Hij noemt de keuze in dit dossier 'een van de redenen' om te stoppen.



Tekinerdogan, die in 2014 met 361 voorkeurstemmen werd verkozen, zal de komende periode als zelfstandig raadslid acteren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 spreekt hij de hoop uit zich aan te sluiten bij een andere partij. 'Ik sta open voor alle gesprekken, want ik heb het nog erg naar mijn zin in de politiek', aldus Tekinerdogan, die geen voorkeur wil aangeven. 'Van het CDA ben ik gewend dat het een midden-volkspartij is, zo kan je mij ook omschrijven.'



CDA Oude IJsselstreek was woensdagochtend niet bereikbaar voor een reactie op de stap van Tekinerdogan.