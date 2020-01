Stichting OnderDak voor de rechter om cliënten Paasbergflat

Mogen de zeven cliënten van Stichting OnderDak in de Paasbergflat in Arnhem blijven wonen terwijl er een bezwaarprocedure loopt? Die vraag behandelt de rechtbank woensdag in het kort geding dat de stichting heeft aangespannen. De gemeente Arnhem wil de cliënten weg hebben.

OnderDak ligt al sinds afgelopen zomer in de clinch met de gemeente over de opvang van de cliënten in de voormalige ouderenflat op de Paasberg. Volgens de gemeente Arnhem ligt er een zorgbestemming op de flat, maar krijgen de cliënten geen zorg en wonen ze daar gewoon.

Ook omwonenden van de flat willen de cliënten van OnderDak weg hebben. Ze zijn bang voor overlast en vrezen voor de veiligheid van hun kinderen.

OnderDak: ze krijgen wel zorg

Maar OnderDak ziet dat anders. 'Het gaat om justitiële cliënten met een zorgindicatie. Ze verblijven er een half jaar tot maximaal twee jaar en hebben een zorgplan. Er is ambulante hulp en ze moeten om tien uur 's avonds binnen zijn. Het is maatwerk per cliënt en er is geen sprake van wonen maar er is een verblijfsindicatie', zei een woordvoerder eerder.

De zorgorganisatie is van plan veertig cliënten in de flat te huisvesten.

Zoveelste procedure

De gemeente Arnhem heeft eind vorig jaar in een bezwaarprocedure besloten dat OnderDak begin van dit jaar uit de flat weg moet. OnderDak heeft bezwaar gemaakt tegen die beslissing en wil dat dat hun cliënten daar moeten kunnen blijven wonen, in afwachting van een beslissing over het beroep.

