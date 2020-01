'De bouw loopt als een tierelier', Winterswijkse ouderen snel naar nieuw ontmoetingscentrum

55-plussers in Winterswijk kunnen vanaf april terecht in een nieuw ontmoetings- en activiteitencentrum in 't Gasthuus. Dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente Winterswijk van 99.500 euro is de financiering van het centrum, op de hoek van de Gasthuisstraat en Misterstraat, bijna rond.

Als de provincie nog met 25.000 euro over de brug komt en een Winterswijks fonds met 13.500 euro, moet er nog een gat van 11.500 euro gedicht worden, op een totaal kostenplaatje van ruim 300.000 euro. 'Dat moet lukken. Hier zit een gelukkig man', zegt Anton Reuvekamp, bestuurslid van de gezamenlijke ouderenorganisaties.

De eigenaar van het pand, de Gasthuus BV, heeft 150.000 euro bijgedragen. 'De bewoners kunnen ook gebruik maken van de ontmoetingsruimte, de keuken en meedoen met de activiteiten', zegt Reuvekamp, die spreekt van een 'best lang proces' voordat de ontmoetingsruimte voor de Winterswijkse ouderen realiteit is. 'Het moest goed afgehandeld worden.'

'Flink gas geven'

Het nieuwe centrum komt er nu sneller dan gedacht. 'De bouw loopt als een tierelier', verklaart Reuvekamp. 'Op 19 maart kunnen we al met de inrichting beginnen en de eerste week van april zijn de eerste activiteiten. We moeten flink gas geven, want we zijn zeven dagen per week open, waarbij 's avonds alleen op aanvraag.'

Zeven dagen open betekent een bezetting van veertien dagdelen per week door vrijwilligers. 'Twee per dagdeel', zegt Reuvekamp. 'We hebben er wekelijks 28 nodig. We zoeken nog vrijwilligers, al zijn er ook mensen die vaker willen helpen.'

Alleenstaanden

In 't Gasthuus komt een ontmoetingsruimte van 300 vierkante meter met bar, keuken en toilet. Ouderenbonden als KBO en Wenters Plus gaan gebruik maken van de ruimte. Op verzoek wordt de zondagmiddag gereserveerd voor alleenstaanden. 'Verder moeten we ons nog richten op de jongste groep van 55-plus, daar begint het mee', zegt Reuvekamp.

Hij benadrukt het belang van het ontmoetingscentum: 'Als ouderen actief blijven scheelt dat gemiddeld zeven jaar van het leven. Je moet je oppeppen in beweging te blijven en mee te blijven doen. Dat is het doel van dit centrum, met elkaar bezig zijn.'

Biljart voor rolstoelers

Het centrum krijgt in ieder geval een noviteit: een speciaal biljart dat ook geschikt is voor rolstoelers. Reuvekamp: 'Ze kunnen eronder rijden met de rolstoel. Misschien gaan we wel eens per maand een regionaal toernooi voor biljarters in een rolstoel organiseren, want zo'n biljart is hier in de buurt nog nergens.'

In Winterswijk wonen ruim elfduizend 55-plussers.