Gelderse primeur: kinderboekenschrijver helpt in klas met lezen en schrijven

De Nijmeegse kinderboekenschrijver Marc ter Horst is schoolschrijver op de Veluwe. Bij de Edese basisschool De Zuiderpoort vertelt hij vol enthousiasme in groep zeven en acht over zijn vak. 'Ik doe het voor het geld', lacht hij, 'nee hoor, ik vind het gewoon heel gaaf om te doen!'

De zogeheten schoolschrijver is een kinderboekenschrijver die gekoppeld wordt aan basisscholen waar veel kinderen een taalachterstand hebben. De stichting Schoolschrijver doet dat nu voor de tiende keer. Ter Horst deed al eerder mee; vorig jaar gaf hij les op een school in Brabant.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Hoeveel boeken heeft u geschreven?

Zodra de schrijver de klas binnenstapt, start het vragenvuur. Hoeveel boeken heeft u geschreven? 'Vijf', zegt Ter Horst en binnenkort verschijnen nummer 6 en 7. 'Waarvan een prentenboek hoor!', lacht hij. 'Dan is het verhaal korter', voegt hij toe.

De kinderen in de klas weten al hoe oud hij is. 'Dat hebben we al gegoogeld', wordt er geroepen. Ter Horst: 'O, dat vind ik niet erg hoor, dat mogen jullie weten.'

Daarnaast hoort groep 7 en 8 dat de kinderboekenschrijver graag op de fiets zit en dat zijn verhalen vooral ontstaan door eropuit te gaan. Door ontmoetingen bijvoorbeeld en soms ontstaat een idee van een verhaal onder de douche. 'Achter mijn computer schrijf ik, maar daar ontstaan niet direct de ideeën voor een verhaal', legt de schrijver uit.

Zelf een boek maken? Nee... dat duurt echt een jaar! Leerling Kagan (11)

Willen de kinderen zelf een boek schrijven? 'Nee... klinkt het vrij snel in de klas. Leerling Kagan ziet het al voor zich: 'De hele tijd achter de computer zitten, nee. Een boek maken dat duurt echt een jaar of zo!'

Ook de twaalfjarige Nesrine gaat géén boek schrijven. 'Ik ben dyslectisch, dus dat wordt lastig.' Muna klinkt wel enthousiast. Ze heeft vroeger al zelf verzonnen avonturen opgeschreven. 'Over dieren die praten en over een avontuur op een eiland.'

Ter Horst schreef een boek in drie maanden

In een paar maanden tijd schreef Ter Horst zijn boek De oma van de oma van mijn oma: hoe het leven vroeger was. Hij legt uit dat hij niet anders kon omdat hij het boek voor de kinderboekenweek af moest hebben. Zijn recente boek Palmen op de Noordpool had hij na ongeveer een jaar af.

Ter Horst heeft er zin in om de klas te helpen. 'Het doel is de kinderen taal-sterk te maken en samen plezier te hebben door te schrijven en te lezen.'

Met een schrijver op school verbeteren kinderen niet alleen hun taalvaardigheid. 'Ze gaan ook vooruit in zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen', stelt stichting De Schoolschrijver. Over zes maanden zal blijken wat de groepen op de basisschool hebben opgestoken van de 'Schoolschrijver' en of leerlingen geïnspireerd zijn geraakt.