Nijmegen krijgt hulp uit Den Haag om grote woningnood aan te pakken

Nijmegen krijgt een grote zak met geld van het Rijk om de woningnood in de stad aan te pakken. Daarmee sluit de Waalstad aan in een rij van grote steden die hulp krijgen. Na Amsterdam en Utrecht is in Nijmegen de woningnood het grootst met een tekort van 5.565 woningen.

Met de zogenoemde woondeal wil het Rijk op korte termijn iets doen aan de woningnood. Dat meldt het datajournalistieke platform Pointer van KRO-NCRV.

1 miljard euro

'Er moet nog veel worden besproken, maar met deze financiële regeling zou het moeten lukken op korte termijn de woningnood tegen te gaan', zegt Harriët Tiemens, wethouder wonen van Nijmegen. Het Rijk maakt eerder al bekend dat een aantal andere grote steden zo'n woondeal krijgen om sneller meer betaalbare woningen te bouwen voor starters en middeninkomens (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen).

Voor die woondeals reserveert het kabinet 1 miljard euro. Nog een miljard steekt het kabinet in een belastingverlaging voor woningcorporaties en andere grote verhuurders. Zo houden zij meer geld over voor het bouwen. Ook gaat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog en krijgen woningcorporaties meer ruimte voor lokaal maatwerk. Zo komen ook mensen met een laag middeninkomen makkelijker in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Probleem van de studentenstad

In studentenstad Nijmegen zijn de leeftijden van 18 tot 29 jaar sterk oververtegenwoordigd, in vergelijking met de rest van Nederland. Het landelijke tekort aan middenhuur, betaalbare koopwoningen (tot 2 ton) en sociale huurwoningen levert voor Nijmegen dan ook extra problemen op. De lage- en middeninkomensgroepen zijn samen goed voor 64 procent van alle huishoudens. Vanwege de vergrijzing en de ambulantisering in de zorg zitten daar ook veel woningzoekende ouderen bij.

In maart 2018 werd de noodklok al geluid. ‘De woningmarkt kookt over. Het is noodzakelijk om de nieuwbouw te versnellen’, schreef het college van burgemeester en wethouders toen in een brief aan de Nijmeegse gemeenteraad. Op dat moment stonden er al 10.000 nieuwbouwwoningen op het programma. Alleen blijkt uit diverse onderzoeken, waarnaar verwezen wordt in de brief, dat dit niet voor iedereen de juiste woningen zijn.

'Naar aanleiding van die onderzoeken hebben we gericht gekeken wat Nijmegen nodig heeft en de plannen aangepast om de studenten en starters beter te faciliteren', zegt wethouder Tiemens. 'De studenten mogen niet in hun studentenkamers blijven zitten, daarmee raakt de keten verstopt. Ook hebben we meer appartementen voor ouderen nodig. Dan komt er ook weer plaats voor gezinnen.'

Gemeente maakte verkeerde inschatting

Het feit dat studenten, starters en ouderen nu wel blijven zitten waar ze zitten, bewijst dat de gemeente de woonvraag voor een deel verkeerd heeft ingeschat, schrijft Pointer. Van de 10.000 woningen die ze nu voor 2030 wil bijbouwen, worden dat grofweg zo’n 3.000 sociale huurwoningen, 1.500 middenhuur en zo’n 2.000 studentenwoningen.

Maar alleen al het wijzigen van de plannen, zoals het omzetten van koopwoningen naar sociale huur, kost de gemeente miljoenen. Daarbij heeft Nijmegen te maken met herstructureringslocaties, grond waarvan de bestemming moet worden aangepast zodat het geschikt is voor woningen. De gemeente wil dat nu gaan betalen met behulp van de woondeal.