Honderden boeren experimenteren met kringloop op hun boerderij

Het project ging in 2013 van start, om te kijken hoe kringlooplandbouw in de praktijk kan worden gebracht. Daarbij gaat het om het hergebruiken van je eigen afvalstoffen, zodat je zo min mogelijk van elders hoeft aan te voeren. Hergebruik binnen het eigen erf of binnen de regio met boeren in de buurt.

Minder kunstmest door klavers

Melkveehouder Tom Gunnewijk uit Rekken is al sinds de start betrokken bij het project, dat onder meer gesteund wordt door de provincie. Op het land laat Gunnewijk onder meer klavers groeien. Die halen stikstof uit de lucht en brengt het in de bodem. Dat is niet alleen goed voor een schonere lucht, legt hij uit. 'Omdat een klaver stikstof uit de lucht wint, hoef je geen of minder kunstmest te strooien.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het is een van de voorbeelden van kringlooplandbouw, waarbij alles zo goed mogelijk wordt benut en zo weinig mogelijk verloren gaat. Het doel is een gezonde toekomst toekomst voor de boer. 'Waarbij er een gezonde bodem is, een gezonde, schone lucht, schoon water, gezonde dieren en daarnaast ook een gezonde omgeving. Dus voor de mens en de natuur', zegt projectleider Fleur Brinke.

Regionaal samenwerken

De prestaties van de Achterhoekse boeren blijven landelijk en internationaal niet onopgemerkt. Hun resultaten worden gemeten door de Wageningen Universiteit en gedeeld met het landbouwministerie. Ook in Brussel staan de melkveehouders bekend om hun prestaties.

De vereniging is nu op zoek naar nieuwe leden, ook uit andere sectoren dan de melkveehouderij. Op die manier blijft de kringlooplandbouw niet beperkt tot het eigen bedrijf, maar kunnen er ook regionaal kringlopen worden gesloten.