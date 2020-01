Mogen Berkellanders echt meepraten over bezuinigen?

Hebben inwoners van de gemeente Berkelland echt een stem als het gaat om de vraag waarop de gemeente moet bezuinigen? Volgens de oppositie is dat niet het geval. Dat bleek dinsdagavond tijdens een raadsvergadering over het onderwerp. Een bezuinigingsvoorstel van 3,5 miljoen euro werd wel aangenomen.

Eind vorig jarig vulden 1341 inwoners een enquête van de gemeente Berkelland in met vragen over de bezuinigingsopgave die de komende maanden hoog op de agenda van de gemeente staat. Ze mochten aangeven waar de gemeente wel op moet bezuinigen en waarop absoluut niet.

Drie thema's uitdiepen

De gemeente heeft de antwoorden van de inwoners bekeken en drie thema's gekozen die de komende periode met deskundigen en direct betrokken verder worden uitgewerkt. Het gaat om onder meer om onderhoud van de openbare ruimte in het buitengebied en bijzondere en schuldhulpverlening.

Wil de bevolking deze thema's ook?

'Waar uit de enquêteresultaten haalt u deze thema's,' vroeg Betsy Wormgoor van de PvdA dinsdag meerdere malen. 'Want ik zie in de vragenlijst geen vraag staan die betrekking heeft op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Hoe kunnen wij dan nu zeggen dat we daar mee aan de slag moeten?' De gemeente stelt mensen die de enquête invulden op deze manier teleur, vreest de PvdA.

Niet zomaar gekozen

Als je naar de vragen van de enquête kijkt, dan is daar ook niet specifiek naar gevraagd. 'We hebben niet zomaar thema's gekozen', zegt wethouder Gerjan Teselink. 'In de commissie hebben meerdere partijen gezegd dat we hierover met deskundigen zouden moeten praten om te kijken of we hier misschien geld kunnen vinden.' Op de vraag waar het in de enquête staat, komt geen antwoord.

VVD'er Hans Boxem gaf aan dat de thema's inderdaad niet één op één uit de enquête komen. 'Maar', voegt hij eraan toe, 'we willen op deze thema's samen met de burgers kijken of er bezuiningsmogelijkheden zijn.'

De gemeente werkt de gekozen thema's de komende tijd verder uit.

