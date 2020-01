Edward Sturing waarschuwt: 'Vitesse moet zich niets verbeelden'

Het belangrijke duel in de achtste finales wordt afgewerkt in Almelo en vindt dus plaats op kunstgras. 'Er is daar wel sprake van een goede ondergrond inderdaad. Je hebt ook echt verouderde kunstgrasvelden die hard zijn, maar dat is bij Heracles niet zo', zegt Sturing.

Benen los

De voormalig rechtsback was zelf een keiharde speler die de fysieke duels in het veld allesbehalve schuwde. 'Als ik nog voetballer zou zijn, had ik een vreselijke hekel gehad aan kunstgras. Omdat ik altijd op de grond lag en slidings nam. Dan had ik nu mijn benen los liggen', lacht de Eerbeker.

'Ja, zij hebben wel als voordeel dat ze er wekelijks op spelen en dus zijn wij automatisch in het nadeel', vervolgt Sturing. 'Maar wij trainen nu ook op een matig grasveld, dat is dus ook niet altijd prettig. Ik houd me er niet te veel mee bezig, maar mijn voorkeur is duidelijk. Dat is gewoon gras.'

Speerpunt

Vitesse zet woensdag in op het bereiken van de laatste acht. Dan wacht waarschijnlijk Ajax dat tegen Spakenburg speelt in de achtste finales. Sturing kent de belangen en weet dat de beker een speerpunt is bij de Arnhemse club. Hij stelt dan ook zijn sterkste elftal op.

Waar Leonid Slutskiy nog wel eens koos voor andere spelers, wil Sturing daar niets van weten. Ook niet in het bekertoernooi. 'Ik ben er niet zo van om dan die en dan weer eens die een keer te laten spelen. De jongens waarmee ik denk dat we de meeste kans maken om verder te komen spelen gewoon.'

Verbeelding

Beide ploegen zijn al jaren aan elkaar gewaagd. Vitesse staat in de eredivisie meestal iets hoger dan Heracles, maar heeft morgen dus het thuisvoordeel. Bovendien zijn bekerwedstrijden vaak onvoorspelbaar. 'Geen enkele wedstrijd is makkelijk voor ons dit seizoen. We hoeven ons niks te verbeelden en zijn niet zo maar beter dan anderen. Daar zijn we niet goed genoeg voor. Vitesse is ook niet minder trouwens. Alles zit heel dicht bij elkaar.'

'Heracles heeft veel wapens', waarschuwt Sturing als de laatste training erop zit. 'Ze beheersen het positiespel goed en zijn gewoon gevaarlijk als voetballende ploeg.'