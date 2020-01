Energieplannen Voorst nog weinig concreet, tot ergernis van inwoners

Zonnepanelen op recreatieplas Bussloo, in geluidswallen langs de A1 of tóch drie windmolens, bijvoorbeeld langs de IJssel? Het zijn een aantal reacties van Voorstenaren op de vraag hoe zij zon- en windenergie voor zich zien in hun gemeente. Onder grote belangstelling werden deze ideeën dinsdagavond besproken op het gemeentehuis in Twello.

'Ik kan me niet herinneren dat de tent ooit zo vol heeft gezeten', opent wethouder Arjen Lagerweij de avond. Dat het onderwerp duurzame energie leeft blijkt uit de ruim honderd inwoners die naar het stadhuis zijn gekomen. Bij de eerste uitleg van een ambtenaar schieten de eerste handen voor vragen al omhoog.

Liever zonneparken dan windmolens

Voorst wil in 2030 compleet energieneutraal zijn. De gemeente berekende dat dit bijvoorbeeld zou kunnen met 100 hectare zonnepanelen en 8 à 9 windmolens. Aangezien Voorstenaren dat laatste niet zien zitten, schat de gemeente dat zij 190 hectare aan zonnepanelen nodig heeft voor het opwekken van voldoende energie.

Zo'n 60 hectare is al gerealiseerd of in aanbouw. Zo komt er een zonnepark langs de A1 van 38 hectare en verrijst er in Klarenbeek een park van 13 hectare.

Hoe moet het dan?

Maar daarmee is Voorst er nog lang niet. Inwoners konden de afgelopen tijd laten weten hoe zij de rest van de opgave in zouden willen vullen. De gemeente liet dinsdag zien wat er geoogst is aan wensen van inwoners. Het liefst zien zij kleinschalige zonneparken, passend in het landschap, waar inwoners ook zelf van kunnen meeprofiteren. En als er verplicht windmolens moeten komen, dan denken Voorstenaren aan drie windreuzen langs de IJssel bij Zutphen.

Of de ideeën haalbaar zijn, beoordeelt de gemeente in de komende weken. Op basis daarvan wordt een Voorster Energie Strategie (VES) opgesteld. Hierin komt te staan hoe de gemeente energie wil gaan opwekken. Locaties worden daarin volgens de gemeente nog niet genoemd. Dit komt later op regionaal niveau, in een zogeheten Regionale Energie Strategie (RES).

'Worden we zoet gehouden?'

Toch komen er dinsdag wel locaties aan bod. Plekken die de afgelopen maanden door inwoners als opties zijn genoemd. Een gevoelig punt, blijkt uit de vele vragen en opmerkingen. Zo vertelt een inwoner van Wilp-Achterhoek dat er al kaarten rond gaan met windmolenlocaties.

Jan Wesseldijk van de gemeente Voorst spreekt dit tegen, volgens hem heeft de gemeente nog niets besloten. De kaarten zouden onderdeel zijn van de verkenning naar mogelijk geschikte locaties, omdat bepaalde plekken in verband met natuur, bedrijventerreinen, spoorlijnen/wegen zijn uitgesloten.

Om de landelijke klimaatdoelen te halen (49 procent minder CO2-uitstoot in 2030) moeten alle regio's een steentje bijdragen. De gemeente Voorst stelt daarvoor samen met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen een plan (RES) op. In juni moeten zij bij het Rijk aangeven wat deze regio te bieden heeft op het gebied van opwek van duurzame energie.

Hoewel inwoners blij zijn dat de gemeente hen laat meedenken, vragen ze zich af wat hun input waard is. Alle regionale plannen dienen straks tezamen de gewenste landelijke doelstellingen te halen. Is de optelsom niet voldoende, dan wordt er van bovenaf wat opgelegd, verwachten ze. 'Wij worden nu zoet gehouden met 190 hectare zonnepanelen, wat als het Rijk beslist dat dit te eenzijdig is en we alsnog zes windmolens moeten bouwen?', vraagt een inwoner zich af.

Wesseldijk noemt dit onwaarschijnlijk, aangezien het draait om de hoeveelheid energieopwekking, niet om de wijze waarop.

Windmolens niet uitgesloten

Dat het landschap de komende jaren gaat veranderen is in ieder geval zeker. 'We kunnen niet weglopen van onze verantwoordelijkheden', besluit wethouder Lagerweij.

Hij drukte de inwoners op het hart dat de gemeente in dit proces samen met haar inwoners wil optrekken. 'Maar de vraag is of we het met alleen zon gaan redden', voegde hij eraan toe, waardoor windmolens in Voorst toch niet helemaal uitgesloten lijken.

De Voorster Energie Strategie 1.0 moet volgende maand klaar zijn. Naar verwachting wordt deze in maart behandeld in de gemeenteraad.

