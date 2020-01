Holocaustkunstwerk niet in Elburg en Harderwijk, gemeente steekt er geen geld in

In Gelderland doen 18 gemeenten, waaronder Arnhem, Ede, Putten, Nijmegen en Doetinchem, mee aan het project van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. De stenen zijn te zien vanaf woensdag. Dat gebeurt in de aanloop naar de herdenking van de bevrijding van Auschwitz op 27 januari, als onderdeel van de herdenkingen en vieringen van 75 jaar Vrijheid.

Elburg doet echter niet mee aan het project, ondanks het feit dat de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse inwoners van het stadje deporteerden en uiteindelijk vermoordden in de vernietigingskampen. Museum Sjoel Elburg herinnert aan de Joodse gemeenschap, die rond 1900 ruim honderd leden telde.

Liever lokale initiatieven

De gemeente Elburg noemt 'Levenslicht' een 'mooi initiatief', maar deelname kost 2000 euro. Elburg steekt het geld liever in echte Elburgse initiatieven. Er is een lokaal comité voor activiteiten voor de herdenking en viering 75 jaar Vrijheid samengesteld, waarin onder meer Museum Sjoel Elburg zitting heeft.

Bij het comité konden voorstellen voor lokale initiatieven worden ingediend. Daar er zijn veel binnengekomen, en vervolgens is besloten om het budget voor de herdenkingsactiviteiten hieraan te besteden.

Ook Harderwijk doet niet mee

De gemeente Harderwijk kiest ook voor lokale initiatieven en doet dus niet mee aan Levenslicht: 'Toen het aanbod binnenkwam waren de initiatiefnemers rond de viering van 75 jaar vrijheid in Harderwijk al erg ver met plannen voor verschillende activiteiten in de gemeente. En ook was toen al duidelijk dat daar een uitdagende begroting bij hoorde.', aldus de gemeente. 'Mede gelet op het feit dat we al diverse herinneringsmonumenten in de stad hebben, de kosten van het project Levenslicht en allerlei praktische bezwaren (bepaling plaats, beveiliging e.d.) is besloten om het beschikbare budget volledig in te zetten voor Harderwijkse initiatieven en initiatiefnemers. Er is een mooi en veelzijdig programma met meer dan 30 verschillende onderdelen in de periode van 27 januari tot en met 5 mei.