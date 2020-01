Samen strijden tegen pesten. Helpt u Kaya mee met haar actie?

Vorig jaar heb ik tijdens Valentijnsdag voor het eerst een actie opgezet tegen pesten. Dat was een groot succes. Ik heb toen zogenaamde liefdesbrieven uitgedeeld aan mensen op verschillende treinstations door heel Nederland. In de brieven stonden verhalen van mensen die gepest zijn geweest. Met deze brieven hoop ik dat het mensen aan het denken zet.

Dit jaar wil ik met een touringcar nog meer brieven gaan uitdelen tijdens Valentijnsdag. Dit wil ik doen samen met andere jongeren die gepest zijn. Ik ben hiervoor nog op zoek naar verschillende dingen:

Zo zoek ik nog verhalen van mensen die gepest worden of gepest zijn geweest om deze te verwerken in de brieven die we gaan uitdelen. Deze verhalen kunnen mensen anoniem naar mij toe sturen.

Ook zoek ik jongeren die het leuk vinden om op 14 februari met mij mee te gaan door Nederland om brieven uit te delen. En het liefst ga ik de 14e Nederland door met een touringcar zodat ik met een groep van 20 mensen Nederland door kan. En hiervoor ben ik nog hard bezig om het geld bij elkaar te sparen.

Ook via haar persoonlijke Instagram pagina kunt u anoniem met haar in contact komen. Meer weten over Kaya en haar verhaal over pesten? Kijk op de YouTube pagina van Kaya of op de crowdfundingspagina van Kaya.