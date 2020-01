Noodkreet Berg en Dal richting Den Haag: 'We teren in door zorgtekort'

Afgelopen zomer legde burgemeester Slinkman het probleem al uit aan minister De Jonge. 'Wij hebben een prachtige gemeente (35.000 inwoners) met een fantastisch landschap. Van oudsher hebben zich daarom veel instellingen in onze gemeente gevestigd.'

Gemeente verantwoordelijk

Voor Berg en Dal is het nadelig dat de verantwoordelijkheid voor de zorg is overgeheveld van het Rijk naar gemeentes vanwege het woonplaatsbeginsel, zo staat er in de brief. 'Dat houdt in dat wij financieel verantwoordelijk zijn voor kinderen die onder voogdij staan. Ook zien we met enige regelmaat dat ouders zich in onze gemeente vestigen als hun kind hier in een instelling komt.'

Dat kost Berg en Dal ieder jaar 750.000 euro, wat jaarlijks wordt opgevangen door het inzetten van de reserves. Als 2020 meegerekend wordt heeft Berg en Dal al 4,5 miljoen euro ingeteerd op de reserves. 'U zult begrijpen dat wij dit niet vol kunnen houden. Wij verwachten dan ook compensatie met terugwerkende kracht', zo schrijft burgemeester Slinkman aan de minister.

Uitstel wetswijziging

Ook Den Haag weet dat dit geen houdbaar systeem is en daarom wordt er al lange tijd gewerkt aan een wetswijziging. Maar die wordt al een paar jaar op rij uitgesteld en zal waarschijnlijk pas in 2021 in werking treden.

Met de voorgenomen sluiting van de locatie Hoenderloo van zorginstelling Pluryn wordt de situatie nog nijpender, vreest men in Berg en Dal. Dan komen mogelijk nog meer cliënten naar de gemeente.

'Inwoners gestraft'

Burgemeester Slinkman vraagt de minister nu met klem om haast te maken met de wetswijziging en om die met terugwerkende kracht te laten gelden. 'Anders zien wij ons genoodzaakt nog forsere bezuinigingen door te voeren dan we toch al moeten. Dan worden onze inwoners 'gestraft' voor het feit dat wij relatief veel instellingen hebben. Dat kan nooit de bedoeling zijn.'