Brandweer Doetinchem hengelt nieuwe vrijwilligers binnen

Brandweer Doetinchem heeft elf nieuwe vrijwilligers overgehouden aan de werfmiddag die zaterdag op het Simonsplein in Doetinchem werd georganiseerd. Hoewel er geen tekort is bij de Doetinchemse brandweerlieden, probeert het korps toch elk jaar nieuwe vrijwilligers in te lijven om de toekomst van de brandweer te kunnen waarborgen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'De belangstelling is best wel groot', liet vrijwilliger Oskar Strijdonk zaterdag reeds weten over de animo. 'Het is mooi weer, mooier dan dat we hadden gehoopt. Er komen aardig wat mensen kijken. We hebben een best wel leuke middag gehad.'

'Een hele unieke ervaring'

Tijdens de middag konden geïnteresseerden enkele brandweerhandelingen uitvoeren, zoals het redden van een dummy uit een rokende kamer of een auto knippen. Belangstellende Evelien ter Huurne vond een hele andere kijk op de werkzaamheden: 'Het was zeker een hele unieke ervaring.'

De elf nieuwe aanmeldingen komen bovenop de vier die zich bij de brandweer hebben gemeld voorafgaande aan de middag. Ze reageerden op de advertenties die de brandweer in de dagen naar aanloop had geplaatst.

Geschikte kandidaten?

Strijdonk is tevreden met de belangstellende die zich hebben aangemeld om een keer mee te kijken en op een informatieavond langs te komen. 'We hebben zeker een aantal kandidaten gevonden waarvan wij denken dat ze geschikt zijn en ook de interesse tonen die wij verwachtten. Ik denk zeker wel dat er iets tussen zit waar we wat mee kunnen. Nu hopen dat ze dat ook doorzetten en daadwerkelijk langskomen voor de gesprekken.'

Ter Huurne was zaterdag nog niet overtuigd, maar houdt de deur open. 'Nu nog niet denk ik, maar zeg nooit nooit.'