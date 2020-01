Nijmegen geplaagd door zakkenrollers, veertien jonge asielzoekers opgepakt

Veertien jonge asielzoekers zijn afgelopen jaar in Nijmegen opgepakt voor zakkenrollen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen legde 11 van hen gebiedsverboden van twaalf weken op. Drie van de daders kreeg zelfs twee keer zo'n verbod.

In afwachting van uitzetting het dievenpad op

'Er is een behoorlijke toestroom geweest van mensen met name uit Noord-Afrikaanse landen', verklaart Bruls de toename. 'Die mensen krijgen geen asiel hier, maar komen dan toch. Vaak jonge mannen die dan in een AZC komen, wetende dat ze uitgezet gaan worden. En in de tussentijd gaan ze dus een het dieven pad op. Een heel misselijk fenomeen.'

De jonge asielzoekers zijn verantwoordelijk voor een golf van hardnekkige zakkenrollerij die de stad teisterde, met name het centrum van Nijmegen en bij het centraal station. Volgens de politie zijn in december en januari al 64 aangiftes van zakkenrollen in Nijmegen gedaan. Ook in de zomer van 2019, rond de vierdaagsefeesten, was er een forse piek. De dieven hebben het voorzien op portemonnees en telefoons van uitgaanspubliek en treinreizigers.

Tekst gaat verder onder de video:

Extra toezicht

'De oplossing is niet alleen maar de boeven oppakken', zegt Bruls. Hij wijst erop dat met namen jongeren die hun telefoon achteloos in hun kontzak dragen een makkelijk doelwit zijn voor de dieven. Flyers wijzen het uitgaanspubliek daar ter preventie op.

Politie en NS houden extra toezicht. Acht van de veertien aangehouden stelende asielzoekers kwamen uit AZC's in Overloon en Grave, 6 hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Bruls: 'Idealiter zou het natuurlijk mooi zijn als dit soort mensen heel snel Nederland wordt uitgezet, of de Europese Unie. Maar ja, dat heb ik helaas niet in de hand'.