Martin de Boer gezocht voor reünie klas HBS-A Baudartius College

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat onze HBS-A klas van het Baudartius College in Zutphen eindexamen deed. Wij willen dit jaar een reünie organiseren aangezien de school dit jaar 100-jaar bestaat. Ik heb inmiddels de gegevens van 21 nog levende leerlingen binnen en helaas zijn er 4 leerlingen overleden, maar we zijn nog op zoek naar 1 leerling; Martin de Boer, geboortedatum:15-05-1951.

Zijn familie heeft een elektronicawinkel gehad in Zutphen, maar die is al lang verkocht. In 1995 woonde Martin aan Het Have in Eefde Het laatste bekende adres is Hogenakker 83 in Zevenaar. Ik heb de hele klas al ingeschakeld, maar het lukt mij niet om Martin te vinden. Op de zwart-wit foto hierboven staat hij bovenaan helemaal links en op de foto uit 1995 staat hij achteraan de tweede van links. Misschien zijn er mensen die ons kunnen helpen bij deze zoektocht en meer over Martin ofwel zijn familie weten. Alle informatie die bruikbaar kan zijn is welkom.