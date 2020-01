Wachtgeld kost gemeente Ede ruim 700.000 euro

Het afgelopen jaar ontvingen drie personen wachtgeld van de gemeente Ede, gemiddeld 62.000 euro per persoon. Om wie het gaat wil de gemeente niet zeggen.

'Naming and shaming'

Ede lijkt bedacht te zijn op een publiek debat over de wachtgeldregelingen. 'Als dat debat gaat over individuele oud-wethouders bestaat er het gevaar van naming and shaming', staat er in de beantwoording. 'En dat zij zich in het openbaar moeten verantwoorden over het gebruik dat zij gemaakt hebben van hun uitkeringsrecht.'

Het koppelen van namen aan wachtgelduitkeringen zou oud-wethouders bovendien 'benadelen' in hun 'huidige zakelijke positie', wordt gesteld.

Wachtgeld? Wethouders en burgemeesters komen na hun vertrek in aanmerking voor een financiële vergoeding totdat ze een nieuwe - net zo goed betaalde - baan gevonden hebben. Het maakt niet uit of iemand vrijwillig of gedwongen opstapt. De vergoeding (het wachtgeld) kan - afhankelijk van de loopbaan en leeftijd - tot vijf jaar aanhouden.

