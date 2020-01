Jessie vindt het nog veel te vroeg voor paaseitjes

Al twee jaar runt Jessie Ruijsch een chocoladewinkel in het centrum van Renkum. 'Hier komen alleen maar vrolijke mensen, die iets lekkers willen. Maar paaseitjes verkopen we echt nog niet. Daar is het nog lang geen tijd voor.'

Vitrines vol lekkernijen zijn smakelijk uitgestald in de winkel van Jessie in de Dorpsstraat. Tien jaar geleden kwam ze als stagiaire in aanraking met het chocoladevak. 'In een chocoladewinkel in Gendt.' Van het één kwam het ander en nu heeft ze op haar vijfentwintigste haar eigen winkel, La Bruxel.

'Beter kan het niet', vindt Jessie. 'Het maken van een keuze in chocolade is heel persoonlijk. Daar moet je mensen soms echt een beetje bij helpen. Dat vind ik leuk, als ze dan vrolijk en tevreden de winkel weer uitgaan met iets lekkers.'

Luister hier naar Jessie en haar chocola



Chocola maakt vrolijker

Veel mensen denken dat chocolade je dik maakt. Maar volgens Jessie is dat alleen maar, als je er teveel van opeet. 'Chocolade maakt je juist wat vrolijker. Ik heb zelfs speciale chocoladeflikken met veel minder suiker en meer cacao. Dat is zelfs goed voor hart- en bloedvaten.'

Dat sommige supermarkten nu al paaseitjes verkopen is een gruwel voor Jessie. 'Veel te vroeg. Het is pas 12 en 13 april Pasen. Ik doe feestdag voor feestdag en heb de paaseitjes echt pas drie weken voor Pasen in de winkel. We krijgen eerst nog Valentijn.'

