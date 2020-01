Blindenbibliotheek in Ermelo zoekt nieuwe voorleesstemmen

In één van de negen opnamestudio's die de CBB Ermelo telt, kruipt Aletta van Meer achter de microfoon. Met de recordknop op de tablet start ze de opnames en met een rustige stem begint ze met het voorlezen van het boek Achter Het Aanrecht.

Al vijftien jaar lang leest Aletta boeken, kranten en tijdschriften in bij de bibliotheek. ‘Het is gewoon ontzettend leuk om te doen. Lezen op zich is heel erg leuk maar de sfeer is hier ook goed. Ze zijn altijd blij als je er weer bent.’

Speciale luisterboeken

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verachtvoudigde bijna het aantal geleende luisterboeken bij de algemene bibliotheken in de periode van 2015 tot en met 2018. Het luisteren van een luisterboek wordt, ook onder niet visueel beperkte consumenten, dus steeds populairder.

Toch is het inlezen van een boek voor blinden en slechtziende anders. De boeken worden rustig en zonder stemmetjes of versnellingen ingesproken zodat er langere tijd naar geluisterd kan worden. Ook is er apparatuur beschikbaar waarmee visueel beperkten makkelijker door het boek kunnen navigeren.

Hoewel de bibliotheek de naam Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden heeft, worden er allerlei soorten boeken ingesproken. Zowel christelijke boeken als romans, thrillers, kranten en tijdschriften. Aletta kiest zelf haar boeken uit. 'Je kunt als inlezer uit een lijst met boeken kiezen. De CBB houdt wel een beetje rekening met je voorkeuren', vertelt ze.

Nieuwe vrijwilligers

Om meer boeken beschikbaar te stellen, is de CBB op zoek naar nieuwe inlezers. 'Om te bepalen of een persoon geschikt is om in te lezen kan er een stemtest gedaan worden via de website Test Je Stem', zegt Aletta.

Als de stem goedgekeurd wordt, wordt er een stemtest gedaan in de studio. 'Hierna krijgen de nieuwe vrijwilligers intern les over de opnameapparatuur en kunnen zij vervolgens aan de slag', aldus Alleta.

