Hoogwater 1995: we mogen naar huis

Als eerste mogen de inwoners van de Ooijpolder, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard gaan kijken hoe hun huis of bedrijf er bij liggen. Dat mag vanaf zaterdag 4 februari 7.00 uur.

Bestuurlijke rel

Eigenlijk had Ed d'Hondt, burgemeester van Nijmegen dat willen aankondigen, maar in een rechtstreekse tv-uitzending was Hans Dijkstal, toenmalig minister van Binnenlands Zaken, hem voor. Dat zorgde destijds voor een kleine bestuurlijke rel.

Terugkerende evacuee's zagen bij binnenkomst in hun dorp of stad vaak borden met 'Welkom Thuis' staan. Sommigen hadden tasjes aan de deur van de plaatselijke supermarkt, kregen een speciale uitgave van hun regionale dagblad uitgereikt of konden een dag later een taart afhalen bij de plaatselijke bakker.

Verf uitverkocht

Wat overal gold, was dat de witte latex annex muurverf bij nagenoeg alle verfwinkels of klusmarkten was uitverkocht. Bij de evacuatie waren lijstjes van de muren gehaald en bij terugkomst was bij eigenlijk iedereen duidelijk, dat de muren best wel een likje verf konden gebruiken.

Iedere geëvacueerde kon na afloop van de periode aanspraak maken op 500 gulden 'beredderingskosten'. Ook bedrijven konden een claim indienen, maar of dat in alle gevallen goed gelukt is, is nog steeds niet helemaal duidelijk.

Voor meer verhalen, zie ook: Dossier hoogwater 1995