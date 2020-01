Frustratie op A12: waarom nu filerijden als het echte werk aan de bruggen in 2022 begint?

Frustratie onder automobilisten: ze staan in de file op de A12 vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbruggen, maar eenmaal op de bruggen lijkt er weinig te gebeuren. Waarom moeten ze nu al dicht als de renovatie pas in 2022 start?

Sinds maandag is het elke ochtend aansluiten op de A12, sinds Rijkswaterstaat is begonnen met het aanpassen van de rijstroken op de IJsselbruggen bij knooppunt Velperbroek. Terwijl het échte werk, de renovatie van de stalen bruggen, pas in 2022 begint.

'Dat duurt nog veel te lang. Ze hadden maandag al moeten beginnen', is de teneur langs de snelweg. 'Ik moet soms wel drie of vier keer per week die brug over. Het is toch al druk hier rond Arnhem, vooral in de spits. Ja, dit gaat veel tijd kosten', stelt een automobilist die net uit de file komt rijden.

Renovatie in 2022

Volgens Rijkswaterstaat moeten de bruggen nu al uit voorzorg worden ontzien om te voorkomen dat ze later helemaal dicht moeten. Maar er moet nog heel wat gebeuren voordat de bruggen in 2022 echt onder handen genomen kunnen worden. Zo moet de klus nog worden aanbesteed en moeten er nog vergunningen komen.

Maar is Rijkswaterstaat dan niet rijkelijk laat met de start van die procedures? 'We zijn hier al sinds 2017 mee bezig. Toen zijn uit een landelijk onderzoek naar strategische bruggen ook de IJsselbruggen naar voren gekomen, dat we daar nader naar moesten kijken. Toen is er al begonnen met inspecties, met versterkingen en met het doorrekenen van de opties renoveren of vervangen. Dat kost tijd. Pas enkele maanden geleden is het besluit genomen om te renoveren', verklaart een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft over de overlast voor automobilisten vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij vraagt zich onder meer af of er iets te doen is om de vergunningen voor renovatie sneller te krijgen en eerder te kunnen beginnen aan de werkzaamheden.

Meer en zwaarder verkeer

Rijkswaterstaat wijst erop dat er na de oorlog heel veel bruggen zijn gebouwd in Nederland. Sindsdien is het verkeer toegenomen en zwaarder geworden. 'Meer dan ooit is voorzien toen ze werden gebouwd', aldus de woordvoerder. 'Het is als een elastiek dat je steeds verder oprekt, maar je moet voorkomen dat het knapt. Daarom moeten we de bruggen nu al ontzien.'

Geen tweede Merwedebrug

Het landelijk onderzoek naar belangrijke brugverbindingen kwam er in 2017, naar aanleiding van de Merwedebrug die kort daarvoor acuut dicht moest. Scheurtjes in de constructie maakten het daar onveilig.

'Dat heeft Nederland wakker geschud. Tot die tijd was het onderhoud van bruggen een ondergeschoven kindje', stelt Joris Smits, bruggenexpert van de TU Delft en directeur van ontwerpbureau Ney en Partners. 'Er is sindsdien wel veel aandacht geweest voor achterstallig onderhoud, ook door brugongelukken zoals in Italië. Daar stortte totaal onverwacht een brug in, omdat daar geen aandacht is geweest voor inspecties en onderhoud. Zo is het in Nederland niet. 2022 klinkt ver weg, maar in de logistiek van dit soort projecten is het heel dichtbij. Dat schuif je niet zomaar een jaar op.'

'Provinciale bruggen goed onderhouden'

De provincie Gelderland laat desgevraagd weten dat hun 172 bruggen, zoals de Pleijbrug bij Arnhem of de Prins Willem-Alexanderbrug bij Beneden-Leeuwen, goed onderhouden zijn. 'We voeren bij alle bruggen een jaarlijkse schouw uit en we nemen ze mee in de 9-jarige cyclus van groot onderhoud. Daarom hebben wij volgens ons de bruggen goed onderhouden', aldus een woordvoerder.

