Opnieuw een drugspand op slot

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet laat weten dat harddrugs is aangetroffen in het pand: 'Wij kregen een melding binnen via Meld Misdaad Anoniem. Dat betekent dat er kennelijk toch wel behoorlijk overlast was in de buurt, zodanig dat mensen zijn gaan bellen. Vandaar dat wij zeggen dat die woning toch een tijdje dicht moet, zodat de loop er uit gaat.'

Veel buurtbewoners merkten al dat er iets aan de hand was met het pand. Een buurman -die verder anoniem wil blijven- vertelt dat er jonge mensen in woonden die wel van een feestje hielden. Er zou 's avonds regelmatig verkeer van auto's en dergelijke zijn. De man vertelt dat hij keurig door de gemeente Nunspeet op de hoogte is gesteld via een brief. Hij is blij dat is ingegrepen.

Keihard optreden

De sluiting kan worden opgelegd vanwege de Opiumwet. Als er drugs aanwezig is in het pand boven de normen voor eigen gebruik, mag de burgemeester besluiten de woning te verzegelen. Vorig jaar werden in totaal zes woningen in Nunspeet gesloten. Het pand aan de Oudeweg is het eerste dit jaar. De eigenaar heeft een waarschuwing gekregen van de gemeente.

Burgemeester Van de Weerd wil keihard optreden: 'Als in diezelfde woning binnen vijf jaar opnieuw iets met drugs aan de hand is, gaat de woning niet voor drie maanden dicht, maar voor zes maanden of zelfs een jaar.'