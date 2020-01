Hoogwater 1995: Iedereen is weg, of toch niet?

Het is donderdag 2 februari 1995. De evacuatie van het Rivierengebied is een feit. Zowel de Ooijpolder, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard als de Tieler en Culemborger Waarden zijn leeg. Toch?

Er zijn toch inwoners die mogen blijven. Zoals die van het dorp Heerewaarden. Heerewaarden ligt zo hoog, dat ook als het gebied zou overstromen, het dorp droge voeten zou houden. En zo kan het zijn dat Heerewaarden thuis mag blijven, sterker nog, feestjes in het plaatselijke café kan vieren.

Ook elders blijven inwoners achter, al dan niet met vergunning. Hulpverleners mogen sowieso blijven, maar her en der blijken inwoners zich toch achter gordijnen te verschuilen. De consequentie van betrapping is duidelijk: ze worden over de brug over de Rijn bij Rhenen gezet. Nog los gezien van een boete of voorlopige hechtenis.

Buitendijks

Anderen kunnen niet eens weg. Zij wonen bijvoorbeeld in de uiterwaarden en waren allang door het water omringd toen het evacuatiebevel kwam. Dat overkwam Thea Smits, tegenwoordig uit Maurik, maar destijds buitendijks wonend in Lienden. Alleen een bootje bood uitkomst, echt evacueren was er niet bij.

Ook hulpverleners, zoals politie en brandweer blijven achter en doorkruisen een verlaten gebied van Hedel tot Culemborg, van Asperen tot Opheusden. Spookdorpen, zo merken velen van hen op. 'We passeren rotondes via de linkerkant, zo stil is het.'

Gorgelen

Intussen zakt het waterpeil in de Rijn, dat ruim een dag eerder de hoogste stand heeft bereikt. 'Rijn gorgelt leeg', schrijft het ANP rond half elf 's morgens. Maar de met water verzadigde dijken vormen nog steeds een gevaar. De terugkeer van de inwoners van het Rivierengebied laat nog even op zich wachten.

