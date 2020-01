De 25 beste Gelderse oorlogsfoto's op weg naar de Tweede Kamer

De 25 meest aansprekende Gelderse foto's in het project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' zijn bekend. In onderstaand artikel zijn ze allemaal te bekijken. Veel Gelderlanders hebben afgelopen week via internet op in hun ogen belangwekkende afbeeldingen gestemd. De 25 oorlogsfoto's gaan nu door naar een landelijke selectieronde en worden daarna mogelijk in de Tweede Kamer tentoongesteld.

Inwoners van de provincie konden stemmen op minimaal 2 en maximaal 5 foto's in categorieën als 'Strijd en bevrijding', 'Vervolging', 'Duitse aanwezigheid en collaboratie', 'Verzet en Duitse terreur' en 'Dagelijks leven'. De 25 foto's zijn op groot formaat tot en met vrijdag 7 februari te zien in een tentoonstelling in het Binnenhof van het Provinciehuis aan de Markt in Arnhem.

Nijmegen in puin en dode Britten langs de Amsterdamseweg

Vooral de afbeelding van twee vrouwen die in Nijmegen over de puinhopen lopen na het bombardement van februari 1944 werd door veel mensen gewaardeerd. Ook de foto van oprukkende Engelsen en Canadezen die bij Westervoort de IJssel over waren gestoken richting Arnhem deed het goed. De foto met de omgekomen Britten op de Amsterdamseweg ter hoogte van het huidige Sportcentrum Papendal maakte ook indruk. Niet iedereen vond de foto passend in een project waar publiek op afbeeldingen mag stemmen. Sommige mensen vonden dit niet getuigen van respect richting nabestaanden. In de categorie 'Vervolging' stemden heel veel mensen op het plaatje van drie Joodse mannen die tussen Zoelen en Tiel provocerend poseren voor het bordje 'Joden ongewenscht'. Ook op de foto van de doorzeefde auto van Hanns Albin Rauter werd veel gestemd. Ongeveer 15.000 stemmen werden uitgebracht op de 50 eerder geselecteerde afbeeldingen.