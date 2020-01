Explosie Terborg: getroffen gezin wil niet terug naar woning

Het Griekse gezin dat zondag gewond raakte bij een kachelexplosie in Terborg, wil volgens de moeder niet terugkeren naar de woning. Haar 6-jarige dochtertje raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis in Nijmegen, maar is buiten levensgevaar.

'We zaten in de woonkamer en hoorden bij de kachel een geluid wat leek op kokend water. Een paar minuten later kwam uit het niks de enorme explosie', herinnert de vrouw, die niet bij naam genoemd wil worden, zich nog goed. 'Het raam knalde eruit en in de woning was veel schade.'

De moeder nam direct haar dochter in haar handen, die ernstig gewond was geraakt. 'Ik rende naar de badkamer om eerst alles schoon te wassen. Daarna bracht ik haar naar haar bed en probeerde het bloeden te stoppen met een handdoek en hebben we gewacht tot de hulpdiensten er waren.'

Volgens de Griekse is haar dochter in het ziekenhuis geopereerd aan haar hoofd, maar vallen de rest van de verwondingen mee. 'Ze heeft veel geluk gehad en zoals het er nu uitziet komt alles goed met haar.'

'Nooit eerder problemen met kachel'

Volgens de vrouw zijn er nooit eerder problemen geconstateerd aan de kachel. 'We gebruiken de kachel vrijwel nooit, het was de eerste keer dit jaar dat we hem aan hadden.' Ze kan dan ook niks zeggen over hoe de kachel heeft kunnen exploderen. Het gezin heeft tijdelijk onderdak gekregen in Terborg en hoopt dat ze snel terecht kunnen bij vrienden.

Het gezin wil absoluut niet terugkeren naar de woning als deze is hersteld. 'Ik was daar gisteren even om wat spullen te pakken, maar het is te pijnlijk', vertelt moeder. 'De beelden van binnenuit maken het duidelijk dat het een wonder is dat we nog in leven zijn. Geloof me niemand wil dat nog een keer zien.'

Veel berichten en reacties

De familie voelt zich erg gesteund door de vele berichten en reacties die ze krijgen van mensen uit Terborg. 'Ik ontvang berichten van mensen die ik zelf niet ken waaruit ik veel steun haal', zegt moeder. 'We krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Dat is hartverwarmend.'

