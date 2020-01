16 kilometer lange kunstroute van Sonsbeek naar de Veluwe

Het Kröller-Müller Museum in het nationale park sluit aan met drie solotentoonstellingen van minder bekende moderne kunstenaars. De route start op 5 juni 2020, zo werd bekendgemaakt tijdens een druk bezochte persbijeenkomst over Sonsbeek 20-24 bij Collectie de Groene in Arnhem.

Twaalfde editie

De kunstroute loopt van het centrum van Arnhem, via de parken Sonsbeek en Zypendaal en Schaarsbergen naar het Nationale Park de Hoge Veluwe en het Kröller Müller Museum.

De twaalfde editie van Sonsbeek brengt maar liefst 35 kunstenaars uit de hele wereld bijeen, die in de meeste gevallen nieuw werk hebben gemaakt. De tentoonstellingen van hedendaagse kunst zijn te vinden op verschillende plekken in de stad, zoals in collectie de groen, museum Arnhem in de Kerk en cultureel centrum Rozet.

Het Kröller Müller Museum doet mee aan drie solotentoonstellingen. Museum Arnhem presenteert in de Kerk een groepstentoonstelling met onder meer de monumentale installatie: 'The parliament of Ghosts' van de Ghanese kunstenaar Ibrahim Mahama.

De hedendaagse kunsttentoonstelling sonsbeek 20->24 duurt tot 14 september. Daarna volgt een programma met nieuwe tentoonstellingen en evenementen tot in 2024.

Luister hieronder naar interviews met de directeur van Sonsbeek 20-24 Steven van Teeseling en een interview met Jannet de Goede, hoofd collecties van het Kröller Müller museum.