Grafrechten plots 400 euro duurder, Ede gaat regels terugdraaien

Alle 577 rechthebbenden die dit jaar grafrechten kunnen verlengen, mogen dat tegen het lagere tarief - dat in 2019 gold - laten doen. Ze moeten zich dan wel voor 1 maart melden, staat in een brief van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad. Daarna geldt het veel duurdere tarief van 2020.

Niet 'enkele eurotientjes'

Eind vorig jaar ontstond er veel ophef over de grafrechten in de gemeente Ede. De gemeenteraad had in november ingestemd met een verhoging van de tarieven. Maar die verhoging bleek veel hoger dan de gemeente eerder in een brief aan inwoners gecommuniceerd had.

Het ging niet om 'enkele tientjes', maar honderden euro's. In 2019 betaalde je bijvoorbeeld 506 euro voor een verlenging van 10 jaar. Dit jaar is dat 900 euro geworden. Dat scheelt bijna 400 euro.

Die tariefsverhoging van de grafrechten was de hele gemeenteraad in november blijkbaar ontgaan. maar raadslid Gert Jan Koster van GemeenteBelangen maakte er begin dit jaar alsnog een punt van.

Gemeente loopt geld mis

Door de communicatiefout loopt de gemeente Ede tussen de 175.000 en de 187.000 euro mis. Het bedrag wordt opgevangen uit een gemeentelijke reservepot.

In de toekomst zullen de kosten voor grafrechten vanwege 'kostendekkendheid' waarschijnlijk alsnog omhoog moeten. Maar daar beslist de gemeenteraad later dit jaar over.