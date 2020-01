Bewoner verpleeghuis Silvolde heeft schurft

De risicogroep bestaat niet per definitie enkel uit inwoners van het centrum. Het risico in het woonzorgcentrum is groot, omdat er veel lichamelijk contact mogelijk is tussen bewoners onderling en van bewoners met hun verzorgers. Ondanks dat schurft een ongevaarlijke ziekte is, en bovenal jeuk oplevert, is het wel zeer besmettelijk via lichamelijk contact. Aangezien het na besmetting twee tot zes weken duurt voordat er klachten ontstaan, is er direct actie ondernomen door Azora, in samenwerking met het Slingeland ziekenhuis en GGD Noord- en Oost-Gelderland.



De preventieve maatregelen behelsen het toedienen van een medicijn dat de schurftmijt doodt en het naleven van (was)voorschriften voor kleding en beddengoed. Om ervoor te zorgen dat de schurft niet terugkeert worden zowel de risicogroep, als de reeds besmette inwoner behandeld.