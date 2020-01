Vrouw mist veel geld na diefstal portemonnee

Op donderdag 26 september 2019 is deze vrouw slachtoffer van zakkenrollers, die ook nog eens haar pincode hebben afgekeken bij het afrekenen van een eerdere boodschap. Daarna wordt veel geld van haar rekening gehaald, bij de Rabobank aan het Willemsplein in Arnhem. Er wordt door de man in beeld twee keer gepind.

Bekijk de beelden.

Het slachtoffer ontdekt in een supermarkt dat ze haar portemonnee kwijt is. En de gevolgen zijn groot, want ze mist veel geld.

‘Waar je met het pinnen echt goed op moet letten, is dat je je pincode goed afschermt en dat niemand met je mee kan kijken. Dit kan al heel makkelijk door je hand boven de toetsen te houden. En blijf goed op je portemonnee letten, draag hem in je binnenzak of in een afgesloten tas’, zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

Signalement verdachten

De politie heeft de volgende signalementen van de verdachten. Verdachte 1 is een lichtgetinte man met zwart kort haar en een bril. Hij draagt op de beelden een zwarte gewatteerde jas, daaronder een rood shirt, heeft een grijze spijkerbroek aan en zwarte schoenen met een witte zool.

Ook draagt hij een rode rugtas en heeft hij een paraplu bij zich die als afleiding dient.

De tweede verdachte is eveneens lichtgetint. Hij heeft een baardje. Op de beelden draagt hij een groen trainingsjack met capuchon, een zwart-witte joggingbroek en zwarte schoenen met witte zool. Hij draagt op de beelden een zwarte rugtas.

Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen, bel dan de tiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. De politie heeft online ook een tipformulier, dat vind je hier. Het zaaknummer is 2019429738.