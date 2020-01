Hoogwater 1995: toch evacueren!

Foto: still uit video Nationaal Instituut voor Militaire Historie

Op maandag 30 januari 1995 is het dan toch zover: er moet geëvacueerd worden. De inwoners van de Ooijpolder bij Nijmegen en het Land van Maas en Waal krijgen het dringende advies om te vertrekken. De eerste evacuaties rondom de grote rivieren zijn daarmee een feit.

Het dringende advies is eigenlijk geen advies: op woensdag 1 februari 1995 om 8.00 uur moet iedereen weg zijn, tenzij iemand een ontheffing heeft. Datzelfde geldt later voor de Bommelerwaard en Tieler- en Culemborger Waarden, daar moeten de inwoners op donderdag 2 februari om 8.00 uur het gebied hebben verlaten.

Ouderen

Voor de mensen met vrienden of een eigen auto is dat nog het minste probleem. Daar rijden vaak aanhangers of vrachtauto's langs om alles wat maar mee kan gaan, op te laden.

Voor ouderen is het een ander verhaal. Waar laat je bijvoorbeeld inwoners van een verzorgingshuis achter? Of een heel ziekenhuis, zoals ziekenhuis Rivierenland in Tiel, met al haar patiënten?

Op een boot of in Den Helder

Uiteindelijk - na eindeloze files - weet iedereen die het wil, weg te komen. Voor de ouderen uit verpleeghuis Beatrix betekent de evacuatie, dat zij verspreid over het land terecht komen. Sommigen in Den Helder, anderen op de Henri Dunant, een boot van het Rode Kruis.

De evacuatie zorgt ook voor een verkeerschaos. In de Millingerwaard is bijna geen druppel brandstof meer te krijgen en ook elders ontstaan opstoppingen, omdat het wegennet het evacuatieverkeer niet aan kan.

Geen pardon

Uiteindelijk is het Rivierengebied op donderdagochtend nagenoeg leeg, ook bijna al het vee is weg. Er zijn nog wel achterblijvers, maar als die zonder ontheffing betrapt worden, worden ze zonder pardon de brug over de Rijn bij Rhenen overgezet.

