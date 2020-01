Onrust onder blinde bejaarden houdt aan

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Jan Tempelaar staat sinds een paar dagen aan het roer van de organisatie, maar is al langer betrokken bij het verbeteren van de kritiekpunten van de inspectie. Hij heeft de medewerkers en bewoners laten weten dat hij de komende tijd aan de slag wil met medicatieveiligheid, protocollen, en het in kaart brengen van de kennis en kunde en het personeel.

Voorzitter Jan Achterberg van de cliëntenraad vindt Tempelaars enthousiasme te prijzen, maar wijst erop dat hij al jaren in de raad van toezicht zat. 'Toen speelden deze problemen ook al, sterker nog, de laatste jaren is de zorg alleen maar slechter geworden.' zegt hij.

Al in 2018 zorgen om personeel

De inspectie bezocht de instelling al in 2018 en hamert sindsdien op het verbeteren van de zorg. Achterberg en de andere bewoners maken zich vooral zorgen om de kwaliteit van het personeel. 'De afspraak is dat iemand eerst aanbelt, zich daarna voorstelt en dan komt vertellen wat hij of zij komt doen. Uitzendkrachten en zzp'ers weten dat vaak niet. Dan staat er dus ineens een vreemde in je kamer. Als je blind bent zorgt dat voor een onveilig gevoel.'

Tijdelijk directeur Tempelaar erkent dat er veel wisselingen in het personeel zijn geweest. De instelling zegt de formatie nu op orde te hebben, maar kampte lang met enorme tekorten. 'En dan ben je blij dat er iemand komt helpen.'

Door onder andere het formeren van vaste teams, een duidelijke aansturing van het middenkader en het onder de aandacht brengen van protocollen hoopt Tempelaar het vertrouwen van bewoners, inspectie en ook het zorgkantoor terug te winnen.

Volgende maand staat de instelling drie maanden onder verscherpt toezicht. Tempelaar moet dan een tussenrapportage aan de inspectie sturen. Hij heeft er vertrouwen in dat de vier punten waar hij nu mee aan de slag gaat al een stuk verbeterd zijn. Daarnaast is hij met het zorgkantoor in overleg over zogenaamde 'kwaliteitsgelden'. De instelling heeft een grote verpleegafdeling en wil graag aanspraak maken op die gelden, om zo de zorg voor de cliënten in het verpleeghuis verder te verbeteren.

Grotere vraag naar zwaardere zorg

Jan Achterberg van de cliëntenraad huurt samen met zijn vrouw een appartement van de instelling. Dat zit onder hetzelfde dak als het verpleeghuis. Zij hebben wel zorg nodig, maar niet zo veel als iemand in een verpleeghuis. Hij maakt zich zorgen over de hoeveelheid plekken die Het Schild in de toekomst nog heeft voor mensen zoals hij.

Tempelaar geeft toe dat er, ook vanuit de overheid, een grotere vraag is naar zwaardere zorg. Daar wil hij aan voldoen, maar hij snapt ook de zorgen van de blinde en slechtziende bewoners die graag in een veilige omgeving willen wonen, maar nog 'te gezond' om aanspraak te maken op een plek op een plek in het verpleeghuis.

