'Plaats windmolens in Noordoost-Gelderland bij bedrijventerreinen'

In opdracht van de Cleantech Regio en de onderhavige gemeenten heeft Moventem een onderzoek over de Regionale Energiestrategie (RES) uitgevoerd. In totaal hebben 2.933 inwoners deze vragenlijst volledig ingevuld.

De meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat de regio energieneutraal wordt. Met name respondenten uit gemeente Zutphen en respondenten ouder dan 74 jaar.

Windmolens

Bijna 60 procent vindt dat locaties voor windmolens zoveel mogelijk bij bedrijventerreinen en industrieterreinen moeten komen. Daarnaast ziet een meerderheid windmolens ook het liefst langs bestaande (snel)wegen en waterwegen.

Respondenten hebben absoluut geen voorkeur voor een groot windpark op de Veluwe, als het gaat om de opwek van windenergie in de regio. Ook windmolens geclusterd bij bossen en landgoederen en langs de IJssel zien de inwoners niet zitten.

Zonneparken

Zonneparken zien ze het liefst verwerkt in geluidschermen. Daarnaast heeft 41 procent een voorkeur voor zonneparken bij bedrijventerreinen en industrieterreinen. In Brummen gaat de voorkeur van 41 procent uit naar zonneparken bij de stortplaats.

Vooral jongere inwoners hebben volgens het onderzoek liever dat zonne-energie wordt opgewekt bij bruggen en viaducten. Oudere respondenten hebben vaker een voorkeur voor zonneparken bij bedrijven- en industrieterreinen.

Regionale Energie Strategie

In het internationale klimaatakkoord van Parijs is besloten Nederland in 2030 een CO2-reductie moet hebben van minimaal 49 procent ten opzichte van het jaar 1990. Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt daarom op dit moment binnen een regio om de uitstoot van CO2 te verminderen.

De informatie uit de enquête wordt straks verwerkt in een totaalvisie van de Cleantech Regio. Deze visie wordt omgezet in een zogenaamd RES-bod, dat uiterlijk 1 juni 2020 wordt aangeboden aan de colleges van de zeven gemeenten. Naar verwachting gaan de colleges in het voorjaar van 2021 beslissen of ze met het bod akkoord gaan.