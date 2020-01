Twee jaar cel geëist tegen vlogger voor seks met Nijmeegs meisje (15)

Dat zou in september 2018 zijn gebeurd in zijn woning in Hilversum. 'Ik dacht dat ze 23 was', zei hij tegen de rechters. Ook maakte hij een naaktvideo van haar.

'Anders heb ik een probleem'

In een getapt telefoongesprek zei de vlogger te hopen dat ze meerderjarig is, 'anders heb ik een probleem.' Bovendien zei hij tegen een ander dat ze wel kinderachtig klonk. Dat de man werkelijk dacht dat ze meerderjarig was, vindt de officier van justitie ongeloofwaardig. De celstraf is ook geëist omdat hij het meisje in zijn woning zou hebben opgesloten, waarmee ze werd onttrokken aan het ouderlijk gezag.

De vlogger uitte zijn ongenoegen over de verdenking in een filmpje op YouTube waarin hij zich smadelijk uitliet over het slachtoffer en haar familie, vindt het Openbaar Ministerie.

'Geen sprake van verkrachting'

De gevolgen van deze strafzaak zijn groot, zei de man. 'Ik heb twee maanden vastgezeten voor een verkrachting waar geen sprake van was." Hij noemde de rechtszaak bizar. Met het filmpje op YouTube wilde hij reageren op een eerdere regiezitting in de strafzaak. "Ik ben neergezet als een vieze pedofiel en ik kon mijn verhaal niet naar buiten brengen.'

Volgens de advocaat van O. is hier geen sprake van een man die misbruik maakte van een minderjarig meisje. Juist zij was erg bezig met seks en benaderde de vlogger hiervoor, aldus de raadsman.

Verboden te vloggen

Het Openbaar Ministerie wil ook dat de man zich niet in zijn vlogs uitlaat over het slachtoffer of over de strafzaak.

De vlogger raakte in opspraak toen hij had opgeroepen om Israëlische toeristen in Nederland in elkaar te slaan. Die oproep leidde tot een aangifte wegens opruiing maar ook tot een uitnodiging erover in talkshow Pauw te praten.