Vitesse aast met nieuw elan en vertrouwen op bekersucces

Vitesse won in 2017 de KNVB-beker. De route naar nieuw succes is loodzwaar en nog lang, maar de finale halen blijft één van de doelstellingen.

door Richard van der Made

Woensdagavond is Heracles, na de vrij makkelijke overwinningen op De Graafschap en ODIN, de eerste echt zware tegenstander voor de Gelderse subtopper in het bekertoernooi. Op het kunstgras in Almelo hebben veel ploegen het lastig. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen in de beker dateert van 31 oktober 2018 toen de Arnhemse club met 2-0 zegevierde. Thomas Buitink maakte in dat duel zijn eerste goal in het profvoetbal. In de competitie dit seizoen werd het 1-1.

Pressievoetbal

Onder leiding van Edward Sturing is Vitesse het nieuwe jaar kalendersterk begonnen. Bij Fortuna Sittard werd het 3-1. De opgebloeide Tim Matavz scoorde twee keer. Vitesse steeg door naar de zesde plaats en tankte met pressievoetbal en aanvallende intenties weer wat vertrouwen. Het bekerduel met Heracles staat voor Vitesse in het teken van het bereiken van de kwartfinales. Dan wacht waarschijnlijk een kraker tegen Ajax dat woensdag speelt tegen Spakenburg.

Pasveer in de goal

Sturing kan niet beschikken over Navarone Foor die kampt met een schouderblessure. Hij ligt er naar verwachting een aantal weken uit. De Betuwenaar viel zaterdag in Limburg uit en werd vervangen door Patrick Vroegh. De 20-jarige middenvelder staat woensdag in Almelo aan de aftrap. Remko Pasveer verdedigt het doel. In de vorige bekerduels dit seizoen stond Kostas Lamprou onder de lat.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Bazoer, Vroegh; Tannane, Matavz en Linssen.